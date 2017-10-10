جديد واتساب.. تطبيق «للأعمال» يستوعب الهواتف الأرضية

طور "واتساب" تطبيقا جديدا منفصلا كليا عن الإصدار العادي المخصص للمستخدمين، وأبرز ما يميزه إمكانية استخدامه مع الهواتف الأرضية لأغراض الأعمال.

ووفق ما ذكرته تقارير إعلامية، فإن النسخة الجديدة من التطبيق ستكون مختلفة بشكل كبير عن "الواتساب" العادي، مشيرة إلى أنها ستكون متوفرة للشركات.

وسيتمكن أصحاب الأعمال الصغيرة من استخدام نسخة الواتساب للأعمال والنسخة العادية منه في تطبيقين منفصلين تماما على الهاتف الذكي نفسه.

والجديد في النسخة الجديدة هو أنه سيتيح للمستخدم ربط حسابه برقم هاتف ثابت (أرضي)، حتى يتجنب صاحب العمل إعطاء رقمه الشخصي إلى مئات الزبائن.

وتهدف نسخة واتساب "للأعمال" إلى إتاحة الفرصة للشركات لترويج خدماتها للمستهلكين، وهي الخدمة التي ستجني واتساب من خلالها أرباحا مادية.