«دكاني» تطبيق إماراتي تشاركي للتسوق الذكي

أكد فيصل سالم بن حيدر المدير التنفيذي والمؤسس لتطبيق دكاني للتسوق الذكي أن التطبيق يأتي كمنصة ذكية ومتكاملة للتسوق في إطار استراتيجية المدينة الذكية التي تنتهجها دبي، حيث يتيح التطبيق التسوق وشراء المنتجات الاستهلاكية من منافذ بيع التجزئة بما يشمل متاجر السوبرماركت والبقالات بخطوات بسيطة وسهلة من أي مكان.

منصة موحدة

وعلى هامش المشاركة في أسبوع جيتكس للتقنية، أكد بن حيدر أن تطوير التطبيق استغرق 3 سنوات، وتم إطلاق العمليات في أبريل من العام الجاري، ويهدف التطبيق لتمكين متاجر البقالة في المنطقة من عرض وبيع منتجاتها المتنوعة إلى المستهلكين، ويعتمد على نموذج عمل مشابه للموقع والتطبيق الشهير «بوكينغ دوت كوم» المتخصص بالفنادق والعطلات و«أوبر» لسيارات التاكسي، وذلك ضمن إطار نطاق الاقتصاد التشاركي الذي يوفر منصة موحدة لمختلف مزودي الخدمات. ولفت بن حيدر أن «دكاني» يوفر جهازاً لوحياً لكل منفذ بيع لاستقبال طلبات الشراء وإنجاز توصيلها إلى المنازل، بحيث يقوم كل منفذ بتحديد النطاق الجغرافي لعمليات التوصيل، كما يمكن للمستخدم التعرف على منافذ البيع التي تقدم خدمات التوصيل في موقع جغرافي محدد.

ميزات متكاملة

وأوضح أن التطبيق يضم حالياً 16 ألف منتج استهلاكي مع تفاصيل سعر كل منها في منفذ البيع ويعتبر الأكبر من نوعه في المنطقة من حيث حجم المنتجات والتي تشمل الأغذية الطازجة والمعلبة ومستحضرات المنزل وغيرها، وقد نجح خلال فترة وجيزة على انطلاقته، بالتعاون مع نخبة من أبرز منافذ البيع التي تغطي مناطق دبي، وتشمل فروع «أسواق» وجمعية الاتحاد التعاونية و«فريش آن دون». ويتم الاتفاق مع منفذ بيع جديد أسبوعياً، كما استقطب أكثر من 3000 مستخدم حتى الآن، لافتاً إلى أن كل مستخدم ينفذ عملية شراء واحدة كل أسبوع في المتوسط، فيما يتراوح معدل قيمة كل طلبية بين 500 لغاية 1000 درهم، ويقوم التطبيق بإضافة 3 دراهم فقط على كل طلبية ليقوم المستهلك بسدادها، مع توضيح هذه الإضافة على كل فاتورة.

وكشف بن حيدر أن المرحلة الأولى للتطبيق تركز على تعزيز الانتشار في دبي ليتم لاحقاً التوسع في أبوظبي وعلى مستوى الإمارات ومن ثم على مستوى المنطقة العربية ككل بفضل ما يتمتع به من سهولة وبساطة في التشغيل والاستخدام سواء لمنفذ البيع أو للمستهلك، كما يدعم مختلف عملات المنطقة.

تحليل البيانات

ولفت بن حيدر إلى أن التطبيق سيعمل لاحقاً من خلال تحليل البيانات وسجلات المشتريات عبر خوارزميات ذكية على تذكير المستخدمين بالمشتريات التي قاموا بتنفيذها بعد فترة زمنية معينة بناء على نمط السلوك الاستهلاكي لكل مستخدم، أما المرحلة الثالثة فتعتمد على الربط مع انترنت الأشياء وخاصة مع الثلاجات الذكية المزودة بتقنيات تقيس كميات المواد الغذائية الموجودة فيها وترصد تواريخ صلاحياتها ومن ثم يتم إرسال طلبات الشراء عبر «دكاني»، موضحاً أن المنتجات الاستهلاكية خلال الفترة المقبلة ستحمل رمزاً لـ «آر إف أي دي» أو مجسات ذكية تضم تاريخ الاستهلاك والكميات التي ترتبط مع الثلاجات الذكية.

دفع آمن

أشار فيصل سالم بن حيدر إلى أن التطبيق يتعاون مع الشركة البريطانية «تشيك آوت دوت كوم» لتوفير حلول دفع إلكتروني آمن وفعال عبر تقنيات رقمية مشفرة، حيث يوفر «دكاني» محفظة إلكترونية للمستخدم تضم تفاصيل البطاقة المصرفية ويتم اقتطاع إجمالي مبلغ كل طلبية تلقائياً عند إتمام العملية، كما توفر سجل طلبيات مفصل يمكن المستخدم من رصد مشترياته بشكل دوري.