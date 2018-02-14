موقع إكسبو.. خلية نحل

تتسارع الأعمال الإنشائية في موقع إكسبو 2020 دبي حيث تحول المكان إلى خلية نحل لا تهدأ، ووصل الإنجاز إلى مراحل متقدمة في مختلف مكونات موقع الحدث الذي يمتد على مساحة 4.38 كيلو متر مربع.

وعرض مكتب إكسبو 2020 دبي مقطع فيديو حديث يتضمن صوراً جوية لمجمل العمليات الإنشائية وفي مقدمتها ساحة الوصل ومسار 2020 للمترو بالإضافة إلى جناح التنقل وجناح الاستدامة.

وشهد موقع أكسبو 2020 حتى شهر يناير 2018 إتمام أكثر من 12.6 مليون ساعة عمل حتى الآن حققها نحو 12 ألف شخص يعملون في الموقع، كما يجري صب 6100 متر مكعب من الخرسانة كل أسبوع إضافة إلى تمديد 80 كم من الأنابيب لأعمال البنية التحتية في الموقع فضلا عن إتمام كل عناصر التصميم الرئيسية.