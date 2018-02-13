محمد بن زايد: إكسبو 2020 مكـسب كبيـر للإمارات يعزز التنمية

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إن إكسبو 2020 سيعزز من خطى التنمية في دبي والإمارات عموماً.. وهو حافز لمزيد من المشاريع التنموية التي ترسخ مكانة الإمارات عالمياً.. معرباً سموه عن ثقته بمواصلة الإنجازات التي نتطلع من خلالها إلى رفاه وسعادة المجتمع.

وزار سموه أمس موقع إكسبو 2020 دبي في منطقة دبي الجنوب للاطلاع على أحدث المستجدات وما تم إنجازه حتى اليوم على صعيد الإنشاءات والتحضيرات الجارية لاستضافة الحدث العالمي. ورافق سموه خلال الزيارة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: "نحن فخورون باستضافة دبي اكسبو 2020.. مكسب كبير للإمارات وعوائد استثنائية سواء اقتصادية أو اجتماعية.. وقبل ذلك كله الثقة بقدراتنا في تعزيز وإثراء سمعة الإمارات عالمياً".

وأضاف سموه "يفصلنا القليل عن إكسبو 2020 وحجم الإنجاز في هذا المشروع الضخم في تسارع مستمر.. والأيادي الإماراتية الشابة تضع باقتدار بصمتها فيه.. وثقتنا راسخة بقدرة أبنائنا على التحضير المتميز لخروج الحدث بأفضل صورة".

وأشاد سموه بجهود أسرة إكسبو ورغبتهم في ترك بصمة سيسجلها التاريخ لدولة الإمارات.. مؤكداً سموه أن مثل هذا المشروع العملاق يمثل فرصة لبناء الكفاءات وتطوير إمكانات أبناء الوطن وإبراز قدراتهم للعالم.

علامة فارقة

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "إننا نتطلع لاستقبال الملايين من أنحاء العالم في حدث سيكون علامة فارقة في مسيرة وطننا وسيترك أثراً مميزاً وإرثاً غنياً لأجيال قادمة وهي فرصة لإبراز ثقافتنا وتقاليدنا واحتفائنا بزوارنا بما يعكس قيمنا الأصيلة وهويتنا العربية وعاداتنا في إكرام ضيوفنا وحسن استقبالهم". وشدد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على أهمية تعزيز مشاركة الشباب في رحلة التحضير لإكسبو 2020 دبي كما أكد الدور المهم لآلاف المتطوعين الذين سيتم الاستعانة بهم لضمان تجسيد ثقافة وقيم دولة الإمارات من خلال "إكسبو 2020 دبي" الذي يُتوقع أن يستقطب 25 مليون زائر 70% منهم سيأتون من خارج الدولة.

وكان في استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في موقع إكسبو.. سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات رئيس اللجنة العليا لإكسبو 2020 دبي والشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان عضو المجلس التنفيذي عضو اللجنة العليا ومعالي محمد إبراهيم الشيباني مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي نائب رئيس اللجنة العليا لإكسبو 2020 دبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي وعدد من المسؤولين.

حجم الإنجاز

واطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان من رؤساء ومديري أقسام العمل على حجم الإنجاز الذي أحرزه فريق إكسبو 2020 دبي على صعيد الإنشاءات والتطوير والتشييد، والتحضيرات الجارية للمشاركة الدولية، ومساهمة ومشاركة شباب الوطن في تنفيذ المشاريع والخطط العمرانية والتسويقية لاستقبال ملايين الزائرين والمشاركين في اكسبو.

ورافق سموه خلال الزيارة معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة رئيس المجلس الوطني للإعلام والدكتور أحمد مبارك المزروعي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

كما كان في الاستقبال كل من: مطر الطاير المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي والمهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي ومحمد العبار رئيس مجلس إدارة شركة إعمار والمهندس خليفة الزفين الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران واللواء عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد ابوظبي.