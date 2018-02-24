المركبات ذاتية القيادة تتسابق في الوصول إلى الإمارات

لم تعد السيارات ذاتية القيادة مفهوما مستقبليا بعيدا عن الواقع، بل تكاد أن تصبح واقعا ملموسا وتتوالى اخبارها بين الحين والآخر، سواء على صعيد العالم أم هنا في دولة الإمارات.

وذكرت تقارير عالمية أن الامارات تعتبر بين أكثر 10 دول في العالم جاهزة لاستقبال واستيعاب السيارات ذاتية القيادة، وكشف مؤشر خاص اختبر 20 دولة على مستوى العالم أن الامارات توجد في الترتيب الثامن وتتفوق بذلك على دول مثل كوريا الجنوبية ونيوزيلندا.

وجاء تفوق الامارات على الاخرين في جودة الطرق وبالتالي توفر البنية التحتية الملائمة فيما احتلت المركز السادس في القوانين والتشريعات وتشمل استراتيجية دبي للنقل الذاتي التي تسعى لجعل ربع السيارات في دبي بدون سائق وصولا لعام 2030 كما تم تجربة تاكسي طائر بدون طيار كذلك مؤخراً.

وفي هذا الإطار قال ماريو سبانجنبيرج، رئيس جنرال موتور الشرق الأوسط وشمال افريقيا في تصريحات خاصة لـ “البيان الاقتصادي" ان رؤية جنرال موتورز على بناء مستقبل خالٍ من الحوادث المرورية، والانبعاثات، والازدحام، وتشكّل تكنولوجيا القيادة الذاتية عنصراً حيوياً لتحويل هذه الرؤية إلى واقع ملموس.

وتنسجم هذه الرؤية بشكل وثيق مع أهداف دولة الإمارات، حيث قام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بإطلاق رؤية تهدف إلى تحويل 25% من إجمالي رحلات التنقل في دبي إلى رحلات ذكية أو ذاتية القيادة بدون سائق بحلول عام 2030.

وتلعب جنرال موتورز بالفعل دوراً ريادياً نحو تحقيق هذه الرؤية على أرض الواقع لان هدفنا هو جعل السيارات ذاتية القيادة جاهزة للانطلاق على الطرقات بحلول عام 2019.

واوضح:"باعتبارنا المطوّر المتكامل الوحيد لتقنيات القيادة الذاتية مع قدرات حقيقية للنمو والتوسّع، وبفضل أعمال التطوير الشاملة للمعدات والبرمجيات، واختباراتنا التي تخضع لها 180 سيارة ذاتية القيادة ضمن أكثر البيئات تعقيداً في العالم (في كاليفورنيا، وأريزونا، وميشيغان).

فإن جنرال موتورز تمضي على الطريق الصحيح نحو إزالة المقود والدواسات وأدوات التحكم اليدوي بأمان من سيارتنا الجديدة "كروز AV" استعدادًا لطرحها في عام 2019. ونحن نضع السلامة دائماً في مقدّمة أولوياتنا، وبالاستفادة من خبرتنا التي تمتد لأكثر من 100 عام في صناعة السيارات، فإن سياراتنا ذاتية القيادة تخضع لنفس اختبارات السلامة والمتانة الصارمة التي تخضع لها جميع سياراتنا الأخرى".

أين وصلت

من الواضح أن السباق محتدم بين الشركات لتكون أول من يطرح المركبات ذاتيّة القيادة بالكامل في السوق. هنالك خمسة مستويات من القيادة الذاتية، في الوقت الذي لا نزال في المستوى الأول.

وقد أعلنت شركة نيسان أنها قد تتوصل إلى المستوى الرابع بحلول عام 2020 بوساطة تصميم سيارة ذاتية القيادة مخصّصة لشوارع طوكيو التي تعتبر معقدة. هذا، وتتعاون الشركة اليابانية مع ناسا لتسريع تطوير التكنولوجيا لديها. فيما تتعاون شركة أودي الألمانية مع شركة "نفيديا" الأمريكية لإطلاق سيارة ذاتية القيادة بصورة كاملة خلال عام 2020.

وقد أصبحت السيارات شأن Traffic Jam Pilot من Audi أحدث صيحة في عالم السيارات، إذ تستطيع أن تسير تلقائياً على الطريق السريع بسرعة لا تتعدّى 35 ميلاً في الساعة، لكن بحضور سائق متنبّه.

أمّا شركات أخرى مثل Alphabet (الشركة الأم لـGoogle) وUber وTesla، فهي تختبر مركبات تستطيع أن تتسارع وتتوقّف وتوجّه عجلة القيادة وتسير في زحمة السير، لكنّها لم تتوصّل إلى سيّارة ذاتيّة بالكامل بعد.

حقّقت شركة Mercedes-Benz إنجازاً عام 2016 مع سيّارتها الذاتيّة التي نجحت في السير من دبي إلى أبوظبي، علماً أن الرحلة لم تكن ذاتيّة بالكامل، إذا تواجد سائق داخل السيارة كي يُعطي إشارة عند تغيير المسار ويوجّهها لاجتياز ظروف الزحمة المفاجئة. مع ذلك، شكّلت هذه الرحلة خطوة هائلة إلى الأمام بالنسبة إلى هذه التكنولوجيا.