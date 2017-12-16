«جاكوار E-PACE» تحصل على تصنيف 5 نجوم

حصلت سيارة جاكوار E-PACE على تصنيف 5 نجوم من «البرنامج الأوروبي لتقييم السيارات الجديدة» Euro NCAP، وبذلك تحجز هذه السيارة المرتقبة مكانها بين أكثر السيارات أماناً في السوق.

وتحافظ جاكوار E-PACE، وهي أول سيارة رياضية متعددة الاستخدامات المدمجة (SUV) من «جاكوار»، على سلامة الجميع بتسجيلها نسبة تقييم قدرها 86% ضمن فئة حماية الركاب البالغين، و87% ضمن فئة حماية الركاب الأطفال، و77% ضمن فئة حماية المشاة.

وسجلت جاكوار E-PACE الحد الأقصى من النقاط في اختبار الاصطدام الجانبي، بالإضافة إلى اختباري الاصطدام الجانبي والاصطدام الأمامي الجانبي لفئة الركاب الأطفال. كما سجلت السيارة نقاطاً مرتفعة ضمن اختبارات المشاة، وتحديداً لناحية حماية الرأس في حالة الاصطدام.

وتضم السيارة مجموعة شاملة من أنظمة السلامة القياسية بما فيها نظام الكبح الاضطراري التلقائي مع ميزة رصد المشاة. وتساعد هذه التقنية المتطورة في الكشف مسبقاً عن مخاطر الاصطدام بالسيارات الأخرى أو المشاة على الطريق وتشغيل المكابح تلقائياً.

وقال نيك روجرز، المدير التنفيذي لهندسة المنتجات في «جاكوار لاند روڤر»: «السلامة من المبادئ الأساسية التي نرتكز عليها في تصميم جاكوار، ولهذا كنا سعداء بحصول جاكوار E-PACE على تصنيف الخمسة نجوم من البرنامج الأوروبي لتقييم السيارات الجديدة. ومن شأن هذا التصنيف أن يساعد جاكوار على اكتساب عملاء جدد وتحديداً من شريحة العائلات الشابة. ويساهم التزامنا بالسلامة، إلى جانب التصميم الرائع وديناميكيات القيادة المتميزة، في جعل E-PACE سيارة عصريةً بامتياز».