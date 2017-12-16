رولز-رويس موتور كارز أبوظبي تكشف عن أفضل طرازات حسب الطلب

مع اقتراب نهاية عام 2017، كشفت رولز-رويس أبو ظبي موتورز، أفضل وكيل لبرنامج بيسبوك عالمياً على مدى السنوات التسع الماضية عن أفضل طرازات بيسبوك التي تم تصميمها هذا العام.

فبناء على طلب العملاء، صممت السيارات بعناية من قبل فريق رولز-رويس من ذوي الخبرة الكبيرة في السوق المحلية، وقد صلت نسبة السيارات التي باعتها الشركة ضمن هذا البرنامج إلى 99 ٪ في عام 2017 كانت مصممة بالكامل بصورة مخصصة حسب الطلب، وقد قدر معدل تكلفة المحتوى الخاص بكل نموذج بـ25،000 دولار أميركي.

وقال جوزيف طيار، مدير العلامة التجارية رولز-رويس موتور كارز أبو ظبي: «لقد تخصصنا على مر السنين في تقديم مجموعة من أرقى سيارات رولز-رويس في العالم. فبالنسبة لمجموعة سيارات حسب الطلب والسيارات الحصرية، فنحن نستوحي تصاميمنا من مجموعة متنوعة من المصادر. وقد شهد عام 2017 سيارات فريدة من نوعها تم تسليمها من قبل طرازات أبوظبي، التي تم تصميمها بعناية لتعكس التراث الغني لدولة الإمارات، ومواهب الفنانين المحليين، واتجاهات الموضة العالمية، فضلا عن السيارات المصممة خصيصاً لتجسيد شغف ومذاق وأسلوب حياة عملائنا الكرام».

وتشمل أفضل طرازات حسب الطلب لعام 2017 ما يلي: مجموعة فانتوم زينيث ومجموعة ويزدوم وسيارة رولز-رويس جوست بنسخة «الواحة» وداون المستوحاة من الأزياء وآخر رولز-رويس فانتوم دروبهيد كوبيه ومحمد كاظم رايث وأول رولز-رويس داون بلاك بادج حسب الطلب ورايث باللون الوردي ومجموعة رايث المستوحاة من روح الاتحاد ورايث المستوحاة من نادي كرة قدم مانشستر سيتي.

وعلى مدى 13 سنة، فازت أبو ظبي موتورزبـ19 جائزة، وهي تعتبر بذلك أنجح وكيل لرولز-رويس في جميع أنحاء العالم. ومن أبرز الجوائز نذكر وكيل العام على مستوى العالم 2008، 2012، 2013، 2015، والوكيل الأفضل مبيعاً لسيارات رولز-رويس 2013، 2014، 2015.