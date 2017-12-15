«الاقتصاد»: استدعاء طرز حديثة لـ «مرسيدس»

بدأت وزارة الاقتصاد ووكيلا سيارات مرسيدس في الدولة عملية استدعاء نماذج لطرازات أعوام 2016 و2017 و2018 بغرض صيانة وحدات التحكم في التوجيه والثبات الإلكتروني.

وكشف موقع استدعاء المركبات التابع لوزارة الاقتصاد عبر شبكة الإنترنت أمس أن حملة الاستدعاء الجديدة تشمل نموذج 2213 للفئة E-CLASS ونموذج 222 للفئة S-CLASS ونموذج 463 للفئة C-CLASS.

وأكدت الوزارة أن عملية استدعاء السيارات تتم بالتعاون بين إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد ووكالتي مجموعة قرقاش في دبي والإمارات الشمالية والإمارات للسيارات في أبوظبي والعين، مشددة على إعفاء جميع أعمال الإصلاح اللازمة من الرسوم. ولفتت الوزارة إلى أن عمليات استدعاء سيارات مرسيدس بنز تأتي في إطار المراجعة المستمرة التي تقوم بها الوزارة على جميع المنتجات. وأكدت الوزارة على أن طرز مرسيدس بنز المستدعاة تحتاج إلى صيانة لوحدات التحكم في التوجيه والثبات الإلكتروني.