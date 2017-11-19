من دبي.. اسمعوا صوت محرك أسرع سيارة في العالم

يبدو وأن عصر السيارات بسرعة 480 كيلومتراً في الساعة أتى أخيراً، إذ أعلنت شركة "Devil" لتصنيع السيارات والتي تتخذ من دبي مقراً لها عن إطلاق نسخة جديدة من سيارتها "Sixteen" خلال مشاركة الشركة بمعرض دبي الدولي للسيارات لعام 2017.

وبعد الإعلان عن تصاميم للسيارة منذ سنوات كشفت الشركة نموذجاً أولياً للسيارات التي أشارت إلى قدرتها الوصول لسرعة 300 ميل في الساعة (أي حوالي 480 كيلومتر بالساعة)، ما أكسبها لقب أسرع سيارة في العالم، وإن نجحت اختبارات السيارة فإنها ستحقق أكبر قفزة منذ الإعلان عن سيارة "Bugatti Veyron" عام 2005.

وهنالك الكثير من الشكوك حول المحرك بقدرة كابحة أو "brake horsepower" تبلغ خمسة آلاف، وعند مقارنتها بأسرع سيارة قبلها منذ نوفمبر2017، بلغت سرعة "Koenigsegg Agera RS" القصوى تبلغ 277.9 ميل في الساعة (447,2 كيلومتر في الساعة) وبقدرة كابحة بلغت 1360.

وقد أظهرت الشركة لمحة للمحرك، والذي تمت صناعته في شركة "Steve Morris Engines" المتعاقد مع "Devil" والقائم بميشيغان الأمريكية، إذ نشر مقطع فيديو في الثالث من نوفمبر يظهر المحرك ذو الستة عشر صماماً وبسعة 12.3 لتر.



وخلال المشاركة بمعرض دبي الدولي للسيارات قال مؤسس شركة "Devel"، راشد العطاري، إنه يتوقع أن تكتمل صناعة السيارة خلال 12 - 18 شهراً.

وستأتي سيارة "Devil Sixteen" بنسختين تطابقان قوانين الشوارع العامة: الأولى بمحرك ذو ثمانية صمامات بقدرة كابحة تبلغ ألفين وبسعر 1.6 مليون دولار.

والنسخة الأخرى بمحرك رباعي ذو 16 صمام وبقدرة كابحة تبلغ ثلاثة آلاف، أما السعر فسيصل 1.8 مليون دولار.