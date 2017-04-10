"فيراري 812 سوبر فاست" تنطلق عالميا من دبي

قامت "الطاير للسيارات"، الوكيل الحصري والمستورد الرسمي لسيارات "فيراري" في دولة الإمارات ، بالكشف عن سيارة "فيراري 812 سوبر فاست" أمام نخبة من كبار الشخصيات ضمن فعالية حصرية أقيمت في فندق "فايسروي نخلة جميرا دبي".

وتم إطلاق 812 سوبرفاست" 812 Superfast في معرض جنيف الدولي للسيارات خلال الشهر المنصرم وبذلك تكون الطاير للسيارات أول وكيل لسيارات فيراري على مستوى العالم تقوم بإطلاق السيارة الجديدة مباشرة بعد معرض جنيف الدولي للسيارات.

وتم تنظيم هذه الفعالية تحت شعار "التحول إلى البعد الثاني عشر" في إشارة إلى تاريخ "فيراري" العريق في محركات السيارات المكونة من 12 أسطوانة V12. و تم استخدام عناصر متنوعة تجسد الرقم 12 لتسليط الضوء على قوة محرك هذه السيارة.

وبهذه المناسبة، قال حسام حسني، نائب رئيس "فيراري" في شركة "الطاير للسيارات": "إنها لحظة رائعة بالنسبة لعشاق ’فيراري‘ في دولة الإمارات أن يشهدوا إطلاق أحدث إبداعات مارانيلّو من محركات 12 أسطوانة. ويسعدنا أن نكون أول وكيلٍ لسيارات ’فيراري‘ في العالم يطرح سيارة ’812 سوبر فاست‘ أمام العملاء، الأمر الذي يؤكد على أهمية السوق الإماراتية بالنسبة لعلامة الحصان الجامح. وقد حظيت السيارة باهتمام واسع، ونتطلع إلى رؤيتها قريباً على طرقات الدولة".

ويكتسب الكشف عن طراز " برلينيتا " المميز، والذي يعمل بمحرك من 12 أسطوانة بشكل حرف V، أهمية كبيرة من حيث تكريسه الإرث العريق لـ "فيراري" في محركات V12 والذي يعود إلى فترة تأسيس الشركة قبل 70 عاماً. ولا تزال "فيراري" حتى يومنا هذا مصنع السيارات الوحيد الذي لم ينقطع طيلة تلك الفترة عن إنتاج سيارات رياضية بمحركات من 12 أسطوانة.

تستعين 812 Superfast بمحرّك جديد من 12 أسطوانة بشكل V سعة 6.5 ليتر يولّد 800 حصان، لتشكّل بذلك المرجع الذي يجب أن تحتذي به السيارات في فئة السيارات الرياضية بمحرّك بوضعية أمامية وسطية. وتولّد السيارة هذه الطاقة الحصانية الضخمة عند سرعة دوران تبلغ 8500 دورة في الدقيقة، فتحظى بذلك بطاقة محددة تبلغ 123 حصاناً/ليتر. وهذه أرقام تعجز أيّ سيارة بمحرّك بوضعية أمامية وسطية أنتِجت للطرقات العادية عن منافسته وتحرص على منح الأداء الأقصى الممتع الذي لطالما شكّل ميزة انفردت فيها سيارات فيراري V12 بتاريخها المجيد. ويبلغ العزم الأقصى 718 نيوتن متر عند سرعة 7000 دورة في الدقيقة، ويُتاح 80% من هذا العزم ابتداء من سرعة 3500 دورة في الدقيقة، فتتحسّن بذلك قدرة القيادة والتسارع حتى عند سرعات دوران منخفضة.

تحتوي 812 Superfast على أنظمة ومكوّنات تحكّم غاية في التطوّر تمنحها أسلوب قيادة وتماسكاً لا مثيل لهما. فهي سيارة فيراري الأولى التي تضمّ نظام "المقود المؤازر الكهربائي" أو EPS (Electric Power Steering)، وقد اعتمدته فيراري، التي تعتمد مقاربة هندسية لا مساومة فيها، من أجل استغلال إمكانيات السيارة أفضل استغلال. ومن خلال دمج هذه التكنولوجيا بالكامل مع أنظمة التحكّم الإلكترونية بديناميات السيارة (ومن بينها النسخة الخامسة الأحدث من نظام التحكم بزاوية الانزلاق الجانبي أو Side Slip Control)، تصبح الاستفادة من طاقة السيارة الهائلة أسهل وأمتع عند القيادة. وتضمّ أنظمة التحكّم في السيارة للمرة الأولى نظام "قاعدة العجلات القصيرة الافتراضية 2.0" Virtual Short Wheelbase 2.0 أو PCV الذي يضمّ نسخة مطوّرة من البرمجيات التي تزيد من رشاقة القيادة وتقصّر من أوقات الاستجابة أكثر فأكثر.

وتم إطلاق السيارة بلون جديد وخاص هو "روسو سينتانتا" احتفاءً بالذكرى السنوية السبعين لتأسيس فيراري. وسوف يتم عرض فيراري 812 سوبر فاست في حلبة ياس مارينا بأبوظبي ضمن فعالية تحدي فيراري يوم السبت 8 إبريل.

يذكر أن باب الحجز مفتوح أمام العملاء لاقتناء السيارة عبر صالة عرض "الطاير للسيارات" في دبي وصالة عرض "بريمير موتورز" في أبوظبي.