هل تبيع فريقك المفضل؟

في هذا الفيديو الذي نشر في المانيا تم احضار أكثر مشجع متعصب لكل من بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند ومونشنغلادباخ.

وتم تقديم مبالغ مالية وصلت إلى 200 ألف يورو، بالإضافة إلى سيارة، لإقناعهم بالتخلي عن فرقهم المفضلة.

ولكن المشجعين رفضوا هذه العروض، وقال أحدهم إنه "ليس مستعدا لبيع هويته"، فيما أكد الآخر أن الأمر لا يتعلق بالمال، وإنما "بقلبه".

وخرج المشجعون من الغرفة بعد انتهاء اللقاء، ليجدوا مجموعة كبيرة من مشجعي فريقهم المفضل وهم يصرخون ويهللون دعما لهم.