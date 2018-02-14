الفريق المشارك في بطولة قارية يمثل الوطن

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فإما يقدم أداء ونتائج تليق بكرة الإمارات أو يعتذر مقدماً عن الاشتراك.

لأن «سالفة» إجهاد اللاعبين والغيابات والإصابات

مبررات.. عبرها الزمن وفات!

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