النصر ناد يلعب على البطولات

ومن الطبيعي ألا يبقي على لاعب
لم يشارك معه منذ انضمامه إلا في 7 مباريات
الأزرق تحرر من فاندرلي
ومن النحس.. والأزمات!
ومن الطبيعي ألا يبقي على لاعب
لم يشارك معه منذ انضمامه إلا في 7 مباريات
الأزرق تحرر من فاندرلي
ومن النحس.. والأزمات!
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بقصر البحر أمس، بحضور
شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي أمس ثالث أيام مهرجان سموه للهجن العربية
كرم سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة،
دوري أبطال آسيا 21:25 الهلال - العين 12:30 ميلبورن - أولسان 14:00 كاواساكي - شنغهاي 14:30 جيونبك - كاشيوا 16:00
حصد الجزيرة أول ثلاث نقاط بدوري أبطال آسيا لكرة القدم بفوزه في أولى مبارياته بالبطولة على الغرافة 3 - 2، في استاد محمد
تقام اليوم مباراتان في دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ويلعب يوفنتوس الإيطالي مع توتنهام الإنجليزي وبازل السويسري
تلقى الوحدة خسارة موجعة وقاسية بخماسية نظيفة أمام لوكوموتيف الأوزبكي، في المباراة التي جرت أمس بالعاصمة الأوزبكية طشقند
يبدأ فريق الوصل مشواره في دوري أبطال آسيا 2018، عندما يستضيف السد في السابعة من مساء اليوم، ضمن الجولة الأولى في
يتطلع العين لبداية مثالية بدوري أبطال آسيا لكرة القدم، عندما يحل ضيفا على نظيره فريق نادي الهلال السعودي في الساعة 8:25
هنأ عدنان سلطان النعيمي مدير عام نادي أبوظبي للفروسية، سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بمناسبة فوزه بلقب بطولة كأس
توج الجواد «الزاهر» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وزير المالية، بلقب بطولة كأس صاحب السمو رئيس
واصلت خيول مربط عجمان، تألقها خلال فعاليات اليوم الثاني لبطولة أبوظبي الدولية لجمال الخيول العربية، بميدان قفز الحواجز