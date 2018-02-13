النصر ناد يلعب على البطولات

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ومن الطبيعي ألا يبقي على لاعب

لم يشارك معه منذ انضمامه إلا في 7 مباريات

الأزرق تحرر من فاندرلي

ومن النحس.. والأزمات!

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