حضور «فارس العرب» جانباً من طواف دبي الدولي للدراجات يؤكد أن اهتمام القيادة بالرياضة وراء تواجد «دانة الدنيا» في مقدمة المدن الرياضية، عربياً وعالمياً.
السر في القيادة يا سادة.
حضور «فارس العرب» جانباً من طواف دبي الدولي للدراجات يؤكد أن اهتمام القيادة بالرياضة وراء تواجد «دانة الدنيا» في مقدمة المدن الرياضية، عربياً وعالمياً.
السر في القيادة يا سادة.
أهدر الهلال نقطتين ثمينتين في صراعه للمنافسة على لقب الدوري السعودي لكرة القدم، عقب تعادله المثير 2 / 2 مع ضيفه النصر في قمة مباريات المرحلة العشرين للمسابقة.
تابع العين نتائجه القوية بالدوري وعاد للصدارة بعد 24 ساعة فقط من صدارة غريمه التقليدي الوحدة، وذلك بعد فوزه 3- 0 على ضيفه الإمارات
وصل أكثر من 500 كوري شمالي إلى بيونغ تشانغ في كوريا الجنوبية بمناسبة الألعاب الأولمبية لعام 2018 في ما يعد توافدا تاريخيا بين البلدين اللذين لا يزالان عمليا في حالة حرب.
صرح النجم المصري محمد صلاح بأنه يسعى للتفوق على مهاجم توتنهام، هاري كين، والوصول مع فريقه ليفربول لأفضل المراكز، ومساعدة منتخب بلاده في اجتياز حاجز الدور الأول لمونديال روسيا 2018.
رفض المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفيسكي، نجم بايرن ميونخ الألماني، الرد على الشائعات التي تشير إلى اقتراب رحيله عن النادي البافاري للانتقال إلى صفوف نظيره الإسباني ريال مدريد في نهاية الموسم الجاري.
حضور «فارس العرب» جانباً من طواف دبي الدولي للدراجات يؤكد أن اهتمام القيادة بالرياضة وراء تواجد «دانة الدنيا» في مقدمة
توّج الإيطالي إيليا فيفياني دراج فريق كويك ستيب البلجيكي بط للمرحلة ا الثانية لطواف دبي للدراجات الهوائية التي تعرف باسم «رأس الخيمة» وتمتد لمسافة 190 كم.
توّج الإيطالي إيليا فيفياني دراج فريق كويك ستيب البلجيكي بطلاً للمرحلة الثانية لطواف دبي للدراجات الهوائية التي تعرف باسم «رأس الخيمة» وتمتد لمسافة 190 كم.
عبر الدراج البريطاني مارك كافنديتش عن غضبه من تغيير قانون الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية الذي أصبح يجيز للدراجين التحرك داخل الكوكبة يميناً ويساراً،
كشف يوسف ميرزا دراج فريق الإمارات-أبوظبي، أن حادث السقوط الذي تعرض له، أول من أمس، في المرحلة الأولى خلف لديه إصابات طفيفة في الكتف والركبة،
أكد عبد الرحمن أمين، مدير إدارة القنوات الرياضية في مؤسسة دبي للإعلام، أنهم حرصوا على توفير أفضل تغطية إعلامية للنسخة الخامسة من طواف دبي الدولي،
بدأ بدر ميرزا دراج منتخبنا الوطني للدراجات سابقاً تجربة جديدة في مسيرته الرياضية بعد انضمامه إلى الجهاز الفني إلى جانب المصري شريف محمد وذلك بعد اعتزاله اللعب وحصوله على شهادة تدريب.