تمريرة

حضور «فارس العرب» جانباً من طواف دبي الدولي للدراجات

المصدر:
  • طارق عبد المطلب
التاريخ:
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حضور «فارس العرب» جانباً من طواف دبي الدولي للدراجات يؤكد أن اهتمام القيادة بالرياضة وراء تواجد «دانة الدنيا» في مقدمة المدن الرياضية، عربياً وعالمياً.

السر في القيادة يا سادة.

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