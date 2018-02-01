تغريم الأندية لخروج بعض جماهيرها عن النص، لا يفيد

الجماهير تعرف بعضها.. ولا يخفون عن إدارات الأندية
منع المتجاوز منهم يفي بالغرض
حتى لا تخطئ الجماهير
وتدفع الأندية الثمن!
الجماهير تعرف بعضها.. ولا يخفون عن إدارات الأندية
منع المتجاوز منهم يفي بالغرض
حتى لا تخطئ الجماهير
وتدفع الأندية الثمن!
تنهي ماريا شارابوفا فترة غيابها عن المشاركة في بطولة دبي للتنس والتي استمرت 12 عاما
خطف معرض التاجر الإلكتروني بنادي الوصل، الأضواء، حيث لاقت المبادرة تفاعلاً كبيراً من قبل الجمهور، الذي حضر لقاء
أعلن مجلس دبي الرياضي، عن قائمة الدرّاجين المشاركين في النسخة الخامسة من طواف دبي الدولي للدراجات الهوائية، الذي يملكه
كشف الحكم الدولي السابق عوض سامي رئيس الشركة المنظمة لبطولة دبي الدولية لكرة السلة النقاب، عن التحضيرات الخاصة بنسخة
قام عبد الرحمن عبيد أبو الشوارب رئيس مجلس إدارة شركة النصر للألعاب الرياضية ومحمد علي العور المدير التنفيذي للشركة مساء
يتوّج فريق الشارقة لكرة اليد اليوم، على صالته ووسط جمهوره، بكأس الإمارات للموسم 2017/2018، عقب ختام مباراته مع ضيفه
واصلت الإمارات تألقها في منافسات الفردي العام للرجال والسيدات بالأولمبياد العربي للشطرنج، المقامة حالياً، بقاعة نادي
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أمس، تلقي نحو خمسة ملايين طلب لشراء تذاكر مباريات مونديال 2018 بروسيا، خلال
يطلق مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، اليوم، منافسات النسخة السادسة من بطولة فخر الأجيال للصيد بالصقور، التي ستقام
تشهد الصالة الرياضية والملعب الخارجي بنادي الشارقة للفروسية والسباق، اليوم، 8 أشواط، اعتباراً من التاسعة صباحاً ولغاية
قامت بلدية دبي، بتكريم المشاركين في مبادرة تحدي دبي للياقة، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي
الجماهير تعرف بعضها.. ولا يخفون عن إدارات الأندية منع المتجاوز منهم يفي بالغرض حتى لا تخطئ الجماهير وتدفع الأندية الثمن