تغريم الأندية لخروج بعض جماهيرها عن النص، لا يفيد

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الجماهير تعرف بعضها.. ولا يخفون عن إدارات الأندية

منع المتجاوز منهم يفي بالغرض

حتى لا تخطئ الجماهير

وتدفع الأندية الثمن!

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