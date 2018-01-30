ما قاله الشيخ أحمد بن حشر آل مكتوم

بأن وضعنا الرياضي محزن والاتحادات شبه نائمة
والتخطيط للمستقبل «كلام فاضي»
يدعو للقلق، لأن بطل الرماية الأولمبي
كلماته تنطلق بدقة وتصيب الهدف.
بأن وضعنا الرياضي محزن والاتحادات شبه نائمة
والتخطيط للمستقبل «كلام فاضي»
يدعو للقلق، لأن بطل الرماية الأولمبي
كلماته تنطلق بدقة وتصيب الهدف.
أوقفت لجنة الاستئناف في اتحاد الكرة تنفيذ عقوبة إيقاف عمر عبد الرحمن «عموري» لاعب العين ،مؤقتاً ،وحتى موعد اجتماع
يستضيف فريق العين في السادسة والربع من مساء اليوم، نظيره فريق نادي المالكية البحريني على ملعب استاد هزاع بن زايد، في
أشاد إبراهيم عبد الملك محمد الأمين العام للهيئة العامة للرياضة، بجهود اللجنة المنظمة لمنتدى الإمارات لاستدامة المنشآت
تصدر عمر نعمان آل علي، لاعب منتخبنا الوطني للشطرنج، منافسات الفردي العام للرجال بالأولمبياد العربي للشطرنج المقامة
تصدر نادي الفجيرة للفنون القتالية، المركز الأول، في بطولة دبي جودو كاي المفتوحة، برصيد ذهبيتين وفضيتين وبرونزيتين، وجاء
أشاد محمد محمد فاضل الهاملي عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الدولية ورئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لرياضة أصحاب
كشف المدافع الإسباني مارك بارترا أمس، أنه ما زال يعاني حتى الآن من تبعات الاعتداء الذي طال حافلة فريقه دورتموند في أبريل الماضي
أعلن الترجي الرياضي التونسي إنهاء عقده مع اللاعب فخر الدين بن يوسف الملقب بـ«الروج» بالتراضي لتخلي اللاعب عن مستحقاته
عادت النجمة الدنماركية كارولين فوزنياكي، المتوجة مطلع هذا الأسبوع بلقب بطولة أستراليا المفتوحة، إلى صدارة التصنيف
فرض الاتحاد الإنجليزي عقوبة الإيقاف ست مباريات على آرثر ماسواكو مدافع فريق ويستهام، إثر قيامه بالاعتداء على لاعب منافس
أثار إلغاء مباراة الهلال الودية المحدد لها أمس أمام فريق الاتحاد الليبي أزمة بين قطبي الكرة السودانية الهلال والمريخ،
بأن وضعنا الرياضي محزن والاتحادات شبه نائمة والتخطيط للمستقبل «كلام فاضي» يدعو للقلق، لأن بطل الرماية الأولمبي كلماته