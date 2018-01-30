ما قاله الشيخ أحمد بن حشر آل مكتوم

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بأن وضعنا الرياضي محزن والاتحادات شبه نائمة

والتخطيط للمستقبل «كلام فاضي»

يدعو للقلق، لأن بطل الرماية الأولمبي

كلماته تنطلق بدقة وتصيب الهدف.

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