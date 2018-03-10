ميسي ينشر صورة مولوده الثالث

رزق الأرجنتيني ليونيل ميسي وزوجته أنتونيلا روكوزو بصبي ثالث سمياه سيرو، بحسب ما ذكر السبت نجم برشلونة الإسباني على صفحته الرسمية في "فيسبوك".

وعلق ميسي، على صورة يمسك فيها بأصابع مولوده الجديد، قائلا "أهلا وسهلا سيرو! بفضل الله سارت الأمور بشكل ممتاز. هو ووالدته بحال جيدة جدا. نحن سعداء كثيرا!".

وكان الثنائي أعلن في أكتوبر الماضي النبأ السعيد، لينضم سيرو إلى شقيقيه تياغو (5 أعوام) وماتيو (عامان).

والتقى ميسي (30 عاما) وزوجته في روزاريو مسقط رأسيهما في 1996 للمرة الاولى، بيد أن علاقتهما بدأت بعدها بعشر سنوات، وتزوجا عام 2017 في الأرجنتين.

وبسبب الولادة، أعلن ميسي غيابه عن رحلة برشلونة إلى ملقا ضمن الدوري المحلي، بحسب ما ذكر النادي صباح السبت.

ويتصدر برشلونة الدوري بفارق 8 نقاط عن أتلتيكو مدريد، ويخوض إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بعد 4 أيام ضد تشلسي الإنجليزي (1-1 ذهابا في لندن).