صحف ايطاليا تحتفل بفوز يوفنتوس بشعار انجلترا

خطف يوفنتوس الايطالي، وصيف بطل النسخة الأخيرة، بطاقته إلى الدور ربع النهائي من ملعب ويمبلي بلندن بفوزه على مضيفه توتنهام الانجليزي 2-1. في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان يوفنتوس وتوتنهام تعادلا 2-2 ذهابا في تورينو.

وتصدر تأهل السيدة العجوز الصفحات الأولى للصحف الايطالية، والتي عادة ما تشعل الصراع الأوروبي بعناوينها الساخنة.

واختارت الصحف الكبرى عنواناً شبه موحداً صباح اليوم، مشيرة إلى هيمنة يوفنتوس على ملعب ويمبلي في قلب العاصمة الانجليزية لندن.

صحيفة "لاغازيتا ديللو سبورت" عنونت صفحتها الأولى: "أسود ويمبلي"، وهو نفس العنوان الذي اختارته صحيفة "كوريري ديللو سبورت".

فيما عنونت صحيفة "توتو سبورت" صفحتها الاولى: "أسود.. يوفنتوس في ربع نهائي الأبطال".

ومن المعروف أن شعار الأسود هو الشعار الخاص بمنتخب انجلترا.

وفيما يبدو أن الصحافة الايطالية قد اختارت الاحتفال بتأهل يوفنتوس من قلب ويمبلي بالإشارة إلى شعار الانجليز المحبب.