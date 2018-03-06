غوارديولا: سيتي لم يصل بعد لمستوى برشلونة

قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي متصدر الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم إنه يتعين على فريقه الهيمنة لفترة طويلة وتحقيق الانتصارات محليا وأوروبيا حتى يمكن مقارنته مع برشلونة الذي كان يدربه غوارديولا سابقا. وفاز سيتي بكأس رابطة الأندية الانجليزية في ثاني موسم يقضيه المدرب الاسباني مع الفريق الذي يقترب أيضا من الفوز بلقب الدوري.

كما بلغ سيتي نظريا دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا بعد الفوز 4-صفر على بازل السويسري في ذهاب دور الستة عشر الشهر الماضي.

وردا على سؤال قبل مباراة الإياب غدا الأربعاء أمام بازل على ملعب الاتحاد عما إذا كان سيتي قد وصل إلى مستوى برشلونة متصدر الدوري الاسباني قال غوارديولا "المقارنة بين الفريقين ليست أمرا صائبا فبرشلونة ظل مهيمنا على مدار السنوات العشر الماضية أما سيتي فقد أحرز للتو أول بطولة".

وأحرز غوارديولا (47 عاما) 14 لقبا خلال أربعة مواسم تولى فيها تدريب برشلونة من بينها ثلاثة ألقاب للدوري ولقبان لدوري الأبطال.

وقال "حتى تستقيم المقارنة علينا أن نبقى حاضرين ومؤثرين لسنوات عديدة وطويلة لكننا أحرزنا لقبا واحدا فقط حتى الآن".

ويتصدر سيتي الدوري الممتاز بفارق 16 نقطة عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني ويحتاج إلى الفوز في أربع من تسع مباريات متبقية في المسابقة. لكن غوارديولا قال إنه لن يغير اتجاهه حاليا ليركز أكثر على دوري الأبطال.

وأضاف "نحن قريبون للغاية. لا أقول إننا لن نفوز فنحن تقريبا على مشارف بلوغ دور الثمانية لدوري الأبطال وعلى مشارف التتويج بلقب الدوري الانجليزي لكن في كرة القدم لا شيء يتحقق إلا بعد أن يتحقق بالفعل".

ورغم التفوق الواضح دعا غوارديولا لاعبي فريقه للحذر أمام بازل.

وأوضح "إنها مباراة في دوري أبطال أوروبا وهي مسابقة لها طابع خاص جدا. في كرة القدم كل شيء يكون واردا ولكن علينا أن نتحلى بالهدوء والتركيز".