ليفربول يسحق ويستهام ويرتقي لوصافة الدوري الإنجليزي

انتزع فريق ليفربول المركز الثاني بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بتغلبه على ويستهام يونايتد 4 / 1 اليوم السبت في الجولة الثامنة والعشرين من الدوري.

وسجل أهداف ليفربول الألماني ايمري تشان في الدقيقة 29 والمصري محمد صلاح في الدقيقة 51 والبرازيلي روبرتو فيرمينو في الدقيقة 57 والسنغالي ساديو ماني في الدقيقة 77، وتكفل ميشيل أنطونيو بتسجيل هدف ويستهام الوحيد في الدقيقة 59.

ورفع ليفربول رصيده إلى 57 نقطة ليحتل المركز الثاني بفارق نقطة واحدة أمام مانشستر يونايتد صاحب المركز الثالث والذي يلتقي مع ضيفه تشيلسي غدا الأحد، وتجمد رصيد ويستهام عند 30 نقطة في المركز الثالث عشر.

وشهدت أيضا هذه الجولة تعادل ليستر سيتي مع ستوك سيتي 1/1 وتعادل نيوكاسل مع بورنموث 2 / 2 وبيرنلي مع ساوثهامبتون 1 /1 وفاز برايتون على سوانزي 4 / 1 وهيديرسفيلد تاون على ويست بروميتش البيون 2 / 1.