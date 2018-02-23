قرعة الدوري الأوروبي.. ميلان يصطدم بأرسنال في مواجهة نارية

أسفرت قرعة بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم التي سحبت اليوم الجمعة في مقر الاتحاد الأوروبي (يويفا) بمدينة نيون السويسرية، عن لقاء ميلان الإيطالي مع أرسنال الإنجليزي، في أبرز مواجهات دور الستة عشر.

وأوقعت القرعة بوروسيا دورتموند الألماني في مواجهة ريد بول سالزبورج النمساوي، وأتلتيكو مدريد الإسباني مع لوكوموتيف موسكو الروسي.

وفي المواجهات الأخرى بالدور نفسه، يلتقي لاتسيو الإيطالي مع دينامو كييف الأوكراني، ولايبزج الألماني مع زينيت سان بطرسبرج الروسي، وسيسكا موسكو الروسي مع ليون الفرنسي، ومارسيليا الفرنسي مع أتلتيك بلباو الإسباني، وسبورتينج لشبونة البرتغالي مع فيكتوريا بلزن التشيكي.