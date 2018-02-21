ريال مدريد يتخلى عن هازارد من أجل محمد صلاح

أكدت صحيفة «ديلي ستار» البريطانية، أن ريال مدريد الإسباني بات قريباً من التعاقد مع المحترف محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن مسؤولي النادي الإسباني يرفضون التعاقد مع البلجيكي إيدين هازاد، مهاجم تشيلسي، وستتحول وجهتهم خلال فترة الانتقالات المقبلة، للتعاقد مع مهاجم آخر من الدوري الإنجليزي متوقعًا أن يكون محمد صلاح.

جاء ذلك في تقرير بعنوان "كريستيانو رونالدو يكتشف خطط انتقال محمد صلاح إلى ريال مدريد".

وأضافت الصحيفة البريطانية: "البرتغالي كريستيانو رونالدو يعرف أن ريال مدريد قد يوقع مع نجم "الريدز" محمد صلاح الصيف المقبل".

صلاح، 25 عاما، ارتبط في الشهور الأخيرة بتقارير حول اقتراب انتقاله من "الملكي" بعد أن تحدث رئيس النادي الإسباني فلورينتيو بيريز ومديره الفني زين الدين زيدان عن إعجابهما بالدولي المصري.

ووفقا لموقع "دون بالون" الإسباني المهتم بأخبار الانتقالات، فقد اكتشف البرتغالي رونالدو أن الريال يفقد اهتمامه بهدفه طويل الأمد نجم تشيلسي إدين هازارد، لصالح ثاني هدافي "البريمرليغ" محمد صلاح.

ويشعر الريال أن صفقة نجم ليفربول ستكون أرخص ثمنا من هازارد الذي يمثل التعويذة بالنسبة لتشيلسي، كما أن النجم المصري سيناسبهم على نحو أفضل.

الموقع الإسباني قال إن ريال مدريد يتوق أيضا لضم هداف الدوري الإنجليزي حتى الآن هاري كين مع صلاح ليشارك الثنائي في الخط الأمامي بجانب رونالدو.

وسجل صلاح 30 هدفا في كافة مشاركاته مع الفريق الذي يدربه الألماني يورجن كلوب.

كما حطم الجناح المصري أرقام تهديفية تجاوزت مايكل أوين ولويس سواريز وفرينادو توريس.