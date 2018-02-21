ميسي يفك عقدة تشيلسي ويمنح برشلونة التعادل

خيم التعادل الإيجابي 1 -1 على مباراة تشيلسي الإنجليزي مع ضيفه برشلونة الإسباني "الثلاثاء" على ملعب ستامفورد بريدج في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتقدم البرازيلي ويليان بهدف لتشيلسي في الدقيقة 62 ثم أدرك الأرجنتيني ليونيل ميسي التعادل لبرشلونة في الدقيقة 75.

وسيطر برشلونة على مجريات اللعب طوال شوطي المباراة ولاحت للفريق عدة فرص محققة للتسجيل ولكن تم اهدارها كما سنحت فرص أخرى لتشيلسي أبرزها تسديدتين من ويليان ولكن القائم حرمه من التسجيل في كلتا المرتين.

والتقى الفريقان 12 مرة من قبل حيث فاز تشيلسي أربع مرات مقابل ثلاثة انتصارات لبرشلونة وتعادلا خمس مرات، وخلال المواجهات السابقة سجل تشيلسي 15 هدفاً مقابل 16 هدفاً لبرشلونة.

ويتطلع برشلونة للفوز بكافة الألقاب هذا الموسم حيث يتصدر الدوري الإسباني برصيد 62 نقطة كما صعد لنهائي كأس ملك إسبانيا في مواجهة اشبيلية يوم 21 ابريل المقبل، بجانب سعي الفريق لحصد لقب دوري الأبطال للمرة الأولى منذ موسم 2014/ 2015.

ويحتل تشيلسي المركز الرابع في الدوري الإنجليزي برصيد 53 نقطة وصعد الفريق لدور الثمانية بكأس الاتحاد الإنجليزي.

ويسعى برشلونة للتتويج باللقب القاري للمرة السادسة في تاريخه فيما يحلم تشيلسي بلقبه الثاني بعد فوز بالبطولة في موسم 2011 /2012.