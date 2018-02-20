صلاح يكشف سر تسجيله 30 هدفا مع ليفربول

كشف النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي عن أسباب تسجيله 30 هدفاً مع فريقه في جميع المسابقات الأوروبية التي شارك فيها.

وقال صلاح في حوار مع مجلة ليفربول الرسمية إن "تعليمات بسيطة من يورغن كلوب المدير الفني للفريق استطاع من خلالها تسجيل أهدافه".

وأوضح صلاح أن "المدرب دائما يطلب مني أن أقترب كثيرا من المرمى، وهذا لم يحدث معي في أي ناد آخر أو مع أي مدرب من قبل".

وواصل: "لذلك أنا دائما أمام المرمى ولدي فرصة تسجيل الأهداف، وفي المران أيضا يطلب مني المدرب البقاء قريبا للغاية من المرمى".

وتابع: "لا أرغب في التحدث كثيرا لأن الموسم مازال طويلا ولكن نعم هذا الأمر نعمل عليه كثيرا في التدريبات اليومية".

وشدد النجم المصري: "لا يمكن أن تسجل 10 أهداف من 10 فرص هذا مستحيل، وأعلم إنني أضعت العديد من الفرص أيضا خلال الموسم الجاري ولكنني أحاول التحسن".

ويتألق صلاح مع "الريدز" خلال الموسم الحالي بعد أن سجل 30 هدفا في جميع البطولات ليصبح أول لاعب يصل إلى هذا الرقم منذ رحيل النجم الأوروغوياني لويس سورايز عن الفريق الأحمر.

يذكر أن النجم المصري ورفاقه يستعدون لخوض المباراة القادمة في الدوري الإنجليزي أمام ويستهام يونايتد، السبت المقبل.