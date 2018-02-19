حكم يطرد 10 لاعبين في مباراة واحدة في البرازيل

ألغيت مُباراة كرة قدم برازيلية بين فريقي فيتوريا وباهيا، قبل 11 دقيقة من الوقت المقرر، الأحد 18 فبراير 2018، بعدما طرد الحكم 10 لاعبين من الفريقين المشاركين، في مباراة شهدت لكمات متبادلة بين اللاعبين من كلا الجانبين.

وبحسب ما نقلت صحيفة "الغارديان" البريطانية، الإثنين اليوم، كانت نتيجة المباراة التي جاءت ضمن فعاليات بطولة ولاية باهيا، بين الفريقين المحلّيين المتنافسين هي التعادل بهدف واحد للجانبين، عندما نال اللاعب برونو بيسبو الكارت الأحمر، ليصبح اللاعب المطرود العاشر في زمن المباراة، والخامس من فريق فيتوريا.

ووقع اشتباك بين اللاعبين في المباراة، التي نظمت ضمن دوري ولاية باهيا البرازيلية لكرة القدم، وذلك بعد أن رقص فينيسيوس، لاعب الوسط للفريق الزائر، وأشار إشارات بذيئة أمام مشجعي فيتوريا بعد تسجيله هدف التعادل لفريق فيتوريا من ضربة جزاء.

لم تعجب حارس المرمى، فرناندو ميغيل، هذه الاحتفالات وذهب تجاهه للاحتجاج واندلعت مباشرة بعد ذلك معركة بين الفريقين تم فيها تبادل اللكمات.

وتوقفت المباراة في الدقيقة التاسعة والأربعين وطرد الحكم ثلاثة من لاعبي باهيا، فينسيوس الذي سجل الهدف واثنين من لاعبي الاحتياط، كما طرد ثلاثة لاعبين من فيتوريا ضمنهم المدافع كانو.

وبعد توقف دام لخمس عشرة دقيقة استؤنفت المباراة. وفي الدقيقة السابعة والسبعين طرد الحكم لاعب فيتوريا، أويليان كوريرا، بعد نيله البطاقة الصفراء الثانية في الليلة إثر لعبة خشنة.

ونظرا لأن فيتوريا لعب بسبعة لاعبين فقط وتخلف بثلاثة لاعبين عن خصمه فإنه حاول إنهاء المباراة مبكرا والمحافظة على التعادل بهدف لكل فريق.

وحاول المدافع برونو بيسبو عدة مرات إجبار الحكم على إشهار البطاقة الحمراء له عندما عرقل ضربة حرة لفريق باهيا وبعد ركله للكرة طالب زميله في الفريق من الحكم إشهار البطاقة الصفراء الثانية، ولاحظ الحكم آنذاك ما يريد لاعبو فيتوريا وأغضبه ذلك وقام مباشرة بإخراج البطاقة الصفراء الثانية لبيسبو مما يعني إيقاف المباراة في الدقيقة التاسعة والسبعين، لأنه لا يوجد عدد كاف من اللاعبين لإكمالها.

واحتفل لاعبو فيتوريا بعد إيقاف الحكم للمباراة لكنهم لم يأخذوا في الحسبان أن القانون يقتضي أن فريق فيتوريا تسبب في ذلك، وبمقتضاه يحتسب أن باهيا فاز بالمباراة بثلاثة أهداف دون مقابل.