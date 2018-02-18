برشلونة يعزز صدارته لـ «الليغا»

عزز فريق برشلونة، موقعه في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم «الليغا»، عبر الفوز على مضيفه إيبار 2 - 0 أمس، في المرحلة الرابعة والعشرين من المسابقة.

وفي مباراة أخرى بالمرحلة نفسها، فاز إشبيلية على مضيفه لاس بالماس 2 -1. وعلى ملعب إيبار، نجح برشلونة في استعادة نكهة الانتصارات، بعد التعادل في الجولتين الماضيتين مع إسبانيول وخيتافي. ويدين برشلونة بالفضل بهذا الفوز لمهاجمه سواريز ومدافعه خوردي البا، بعد أن سجلا هدفي الفريق في الدقيقتين 16 و88.

ورفع برشلونة رصيده في الصدارة إلى 62 نقطة، بفارق 10 نقاط أمام أقرب ملاحقيه اتلتيكو مدريد، الذي يلتقي اليوم مع ضيفه أتلتيك بيلباو.