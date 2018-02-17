برشلونة يعبر إيبار ويعزز صدارته للدوري الإسباني

عزز فريق برشلونة موقعه في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم عبر الفوز على مضيفه إيبار 2 /صفر "السبت" في المرحلة الرابعة والعشرين من المسابقة.

نجح برشلونة في استعادة نكهة الانتصارات بعد التعادل في الجولتين الماضيتين مع اسبانيول وخيتافي.

ويدين برشلونة بالفضل في هذا الفوز لمهاجمه الاوروغوياني لويس سواريز ومدافعه خوردي البا بعد أن سجلا هدفي الفريق في الدقيقتين 16 و88.

ورفع برشلونة رصيده في الصدارة إلى 62 نقطة بفارق عشر نقاط أمام أقرب ملاحقيه اتلتيكو مدريد الذي يلتقي "الأحد" مع ضيفه اتلتيك بيلباو، وتجمد رصيد إيبار عند 35 نقطة في المركز السابع.

وانهى إيبار المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد فابيان أوريانا في الدقيقة 67 لحصوله على الإنذار الثاني.

وحقق برشلونة فوزه التاسع عشر هذا الموسم مقابل خمسة تعادلات ويبقى هو الفريق الوحيد الذي لم يتعرض لأي هزيمة حتى الآن.

ويستعد برشلونة لمواجهة تشيلسي الإنجليزي "الثلاثاء" المقبل في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.