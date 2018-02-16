رقم قياسي للدوريات الأوروبية في الإنفاق على الإنتقالات

حققت مسابقات الدوري الخمس الكبرى لكرة القدم بقارة أوروبا رقما قياسيا، من حيث حجم الإنفاق خلال سوق انتقالات اللاعبين الشتوية في يناير الماضي حيث بلغ حجم إنفاقها 979.1 مليون دولار.

وتربع الدوري الإنجليزي الممتاز في الصدارة بفارق كبير، حيث بلغت نفقاته نحو نصف المبلغ الإجمالي، حسب ما ذكره تقرير نشره الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) اليوم الجمعة.

وكشف الفيفا عبر نظام "تي.إم.إس" لتنظيم الانتقالات الدولية للاعبي كرة القدم المحترفين، أن أندية الدوري الإنجليزي الممتاز أنفقت 482.8 مليون دولار على صفقات شراء اللاعبين.

وتمثل خمس القيمة الإجمالية في صفقة انتقال فيرجيل فان ديك من ساوثهامبتون إلى ليفربول، مقابل 101 مليون دولار، وهي صفقة قياسية على مستوى العالم بالنسبة لمدافع.

واحتل الدوري الإسباني المركز الثاني بحجم إنفاق بلغ 361.3 مليون دولار، وتلاه الدوري الألماني حيث أنفقت أنديته 63.3 مليون دولار، والدوري الفرنسي 43.9 مليون دولار، والدوري الإيطالي 22.8 مليون دولار.

وأوضح الفيفا أن حجم الإنفاق سجل زيادة بنسبة 70.6 بالمائة رغم أن إجمالي عدد الصفقات المبرمة تراجع بنسبة 1.1 بالمائة، حيث شهدت سوق الانتقالات الشتوية 530 صفقة في مسابقات الدوري الخمس الكبرى.

أما إنفاق الأندية حول العالم خلال السوق الشتوية، فقد بلغ حجمه 1.28 مليار دولار، وذلك في 3317 صفقة.