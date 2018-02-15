أرقام بارزة تم تسجيلها في جولة الأبطال

عادت عجلة دوري أبطال أوروبا للدوران ليبدأ قطار البطولة الأوروبية الأغلى في الانطلاق مرة أخرى بعد فترة توقف.

وشهد عشاق كرة القدم عودة رائعة للبطولة مع انطلاق الدور ثمن النهائي، والذي أقيمت 4 مباريات ضمن منافساته هذا الأسبوع.

وفي هذا التقرير نستعرض لكم أبرز وأهم الأرقام التي تم تحقيقها خلال هذه اللقاءات.

يوفنتوس – توتنهام

مباراة مثيرة دارت أحداثها على ملعب الفريق الايطالي وصيف النسخة الماضية.

ونجح المهاجم الأرجنتيني غونزالو هيغواين في التقدم لأصحاب الأرض بثنائية في أول 9 دقائق من عمر اللقاء، ولكن الفريق الانجليزي عاد في النتيجة وخرج متعادلا، بعد أن سجل له هاري كين وكريستيان اريكسن.

- تعد هذه هي المرة الثانية في تاريخ يوفنتوس التي يفشل في الحفاظ على تقدمه بهدفين في مباراة تقام على ملعبه بدوري الأبطال، المرة الأولى كانت في شهر أبريل من عام 1999 أمام مانشستر يونايتد الانجليزي في اياب الدور نصف النهائي، عندما تقدمت السيدة العجوز بهدفين للمهاجم فيليبو انزاغي، ولكن نجحت كتيبة السير اليكس فيرغسون في قلب النتيجة وانهاء المباراة بنتيجة 3-2.

- توتنهام هو أول فريق يقلب تأخره بهدفين أمام يوفنتوس على ملعبه إلى تعادل، منذ أن انتقل الفريق الايطالي إلى ملعبه الجديد اليانز ستاديوم.

- المهاجم هاري كين عادل الرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة في موسم واحد من دوري الأبطال للاعب انجليزي (7 أهداف)، وهو الرقم الذي سجله ستيفن جيرارد لاعب ليفربول السابق في موسم 2008/2009.

- الأرجنتيني غونزالو هيغواين هو ثالث لاعب في تاريخ دوري الأبطال ينجح في تسجيل ثنائية خلال أول 10 دقائق من المباراة.

بازل – مانشستر سيتي

واصلت كتيبة السيتزن اكتساحها للجميع محليا وأوروبيا ونجحت في الفوز برباعية نظيفة في معقل الفريق السويسري، ليضع مانشستر سيتي قدما في الدور ربع النهائي.

- هذه هي الخسارة الأولى للفريق السويسري على ملعبه في المراحل الإقصائية من دوري أبطال أوروبا.

- الاسباني ديفيد سيلفا لاعب مانشستر سيتي أصبح أكثر لاعب يشارك مع فريقه في مباريات لم يتلقى بها خسارة هذا الموسم في الدوريات الخمس الكبرى، حيث شارك خلال 28 مباراة لم يخسر بها السيتزن.

- الأرجنتيني سيرجيو أغويرو تمكن من التسجيل خلال 4 مباريات لمانشستر سيتي خارج أرضه في موسم دوري الأبطال الحالي، وهو ما لم يكرره أي لاعب في فريق انجليزي منذ أن فعله دوايت يورك لاعب مانشستر يونايتد السابق، عندما سجل في 4 مباريات من أصل 5 خارج أرضه في موسم 1998/1999.

ريال مدريد – باريس سان جيرمان

تمكن ريال مدريد الإسباني من حسم جولة الذهاب أمام باريس سان جيرمان في مواجهة اعتبرها الجميع بمثابة النهائي المبكر.

ورغم تأخره بهدف، نجح النادي الملكي في العودة وقلب النتيجة بثنائية سجلها كريستيانو رونالدو، وأضاف الظهير البرازيلي مارسيلو الهدف الثالث.

- تحت قيادة الفرنسي زين الدين زيدان، نجح ريال مدريد في الفوز بجميع المباريات التي أقيمت على ملعبه سانتياغو بيرنابيو في المراحل الإقصائية من دوري أبطال أوروبا (7 مباريات).

- البرتغالي كريستيانو رونالدو أصبح أول لاعب يسجل 100 هدف بقميص فريق واحد في تاريخ دوري أبطال أوروبا، حيث سجل 101 هدف خلال 95 مباراة بقميص الميرنغي.

- رونالدو أصبح أول لاعب أيضا يسجل مجموع أهداف أكثر من 10 خلال 7 مباريات متتالية في دوري أبطال أوروبا.

- الويلزي غاريث بيل سجل مشاركته رقم 50 في دوري الأبطال، وهو ثاني لاعب ويلزي في التاريخ يسجل هذا الإنجاز بعد ريان غيغز أسطورة مانشستر يونايتد، والذي شارك خلال 141 مباراة في البطولة.

بورتو – ليفربول

اكتسح ليفربول الانجليزي مضيفه بورتو البرتغالي بخماسية نظيفة، لتصبح مسألة تأهله إلى ربع النهائي شبه محسومة.

- هذا الفوز يعد من أكبر الانتصارات التي يحققها فريق خارج ملعبه في الأدوار الإقصائية من البطولة، وسبق أن حقق ريال مدريد الفوز بنفس النتيجة أمام شالكه في عام 2014، كما حقق بايرن ميونخ الفوز بنفس النتيجة في عام 2009 أمام سبورتينغ لشبونه.

- كما تعد هذه هي النتيجة الأثقل التي يخسر بها بورتو على ملعبه في بطولة أوروبا، والمرة الأولى التي يتلقى فيها الفريق البرتغالي أكثر من 3 أهداف على ملعبه خلال البطولة.

- وأصبح ليفربول هو أول فريق انجليزي يسجل 5 أهداف خارج ملعبه في المراحل الإقصائية من دوري الأبطال.

- المصري محمد صلاح أصبح أول لاعب يحرز 30 هدفاً بقميص ليفربول خلال موسم واحد، منذ أن فعلها لويس سواريز وسجل 31 هدفاً خلال موسم 2013/2014.

- كما أصبح صلاح أول لاعب يسجل لليفربول خلال 5 مباريات متتالية منذ أن فعلها ديفوك أوريجي في عام 2016.

- ساديو ماني هو رابع لاعب يسجل ثلاثية "هاتريك" بقميص ليفربول في تاريخ دوري الأبطال.