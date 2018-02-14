سيتي يقسو على بازل برباعية ويقترب من ربع نهائي الأبطال

تغلب مانشستر سيتي الانجليزي على مضيفه بازل السويسري 4-صفر ووضع قدما في الدور ربع النهائي "الثلاثاء" في بازل في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل الالماني إيلكاي غوندوغان (14 و53) والبرتغالي برناردو سيلفا (18) والارجنتيني سيرخيو أغويرو (23) الاهداف.

ويلتقي الفريقان ايابا في 7 مارس المقبل في مانشستر.

وحسم مانشستر سيتي النتيجة في الشوط الاول بتسجيله ثلاثية قبل ان يعزز بهدف رابع فوزه الكبير الذي ساهم فيه غوندوغان بشكل كبير بتسجيله ثنائية.

ونجح مدرب مانشستر سيتي، الاسباني غوارديولا في تكرار ما حققه على ملعب "سانت غاكوب بارك" في بازل موسم 2008-2009 عندما قاد فريقه حينذاك برشلونة الى الفوز على بازل 5-صفر ذهابا في عقر داره في دور المجموعات، قبل ان يتعادل معه ايابا 1-1 على ملعبه كامب نو، وحقق حينها الثلاثية بعد فوزه باللقب الاوروبي ولقبي الدوري والكاس المحليين.

ويسعى غوارديولا الى تحقيق باكورة ألقابه مع سيتي في موسمه الثاني معه، وينافس على أربعة ألقاب هي الدوري والكأس وكأس الرابطة في انكلترا، ودوري أبطال أوروبا.

وعاد القائد المدافع الدولي البلجيكي فنسان كومباني إلى تشكيلة مانشستر سيتي في المسابقة القارية بعد غياب منذ مباراة ريال مدريد الاسباني في مدريد في 4 مايو 2016 (650 يوما).

وجلس غون ستونز والوافد الجديد الفرنسي أيميريك لابورت على مقاعد البدلاء على غرار صانع الالعاب الاسباني دافيد سيلفا والالماني لوروا سانيه العائد للتو الى الملاعب بعد تعافيه من اصابة في الكاحل.

ثلاثية في 9 دقائق

ضغط مانشستر سيتي منذ البداية، وكاد يفتتح التسجيل مبكرا عندما مرر برناردو سيلفا كرة عرضية تابعها غوندوغان برأسه لكن الحارس التشيكي توماس فاتشليك ابعدها بصعوبة الى ركنية (3).

واهدر ديميتري اوبرلان فرصة ذهبية لافتتاح التسجيل عندما استغل كرة طويلة خلف الدفاع الانكليزي من البارغوياني بلاس ريفيروس فانفرد بالحارس البرازيلي إيدرسون الذي خرج لملاقاته خارج المنطقة لكنه سددها برعونة فتدخل المدافع الارجنتيني نيكولاس اوتامندي وابعد الخطر (7).

ومنح غوندوغان التقدم لمانشستر سيتي بضربة رأسية من مسافة قريبة أسكنها الزاوية اليمنى للحارس فاتشليك بعد ركلة ركنية انبرى لها الدولي البلجيكي كيفن دي بروين (14).

وعزز برناردو سيلفا بالهدف الثاني عندما تلقى كرة عرضية داخل المنطقة من رحيم سترلينغ هيأها لنفسه على صدره وسددها بيسراه في الزاوية اليمنى البعيدة للحارس فاتشليك (18).

وأضاف اغويرو الهدف الثالث بتسديدة قوية بيمناه من خارج المنطقة على يمين الحارس فاتشليك الذي لم يحرك لها ساكنا (23).

واضاف غوندوغان هدفه الشخصي الثاني والرابع لفريقه عندما تلقى كرة خارج المنطقة من اغويرو فتلاعب باحد المدافعين وسددها بيمناه من خارج المنطقة واسكنها الزاوية اليسرى البعيدة للحارس (54).

وكاد اوبرلان يسجل هدف الشرف لاصحاب الارض من رأسية من مسافة قريبة مرت بجوار القائم الايسر (67)، ثم انقذ الحارس ايدرسون مرماه بتصديه لتسديدة قوية للنروجي المغربي الاضل محمد اليونسي (68)، وأخرى بعيدة لاوبرلان (69).