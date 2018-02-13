تشيلسي يهزم وست بروميتش بثلاثية في الدوري الإنجليزي

استعاد فريق تشيلسي حامل اللقب المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفوزه على ضيفه وست بروميتش البيون 3 /صفر في ختام المرحلة السابعة والعشرين من المسابقة.

وتقمص البلجيكي إدين هازارد دور البطولة وسجل الهدفين الأول والثالث لتشيلسي في الدقيقتين 25 و70 وتكفل النيجيري فيكتور موزيس بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 64.

الفوز رفع رصيد تشيلسي إلى 53 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطة واحدة أمام توتنهام صاحب المركز الخامس وظل وست بروميتش في المركز العشرين الأخير برصيد 20 نقطة.

ويتصدر مانشستر سيتي جدول الترتيب برصيد 72 نقطة ويأتي مانشستر يونايتد في المركز الثاني برصيد 56 نقطة ثم ليفربول في المركز الثالث برصيد 54 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام تشيلسي.

واستعاد تشيلسي نكهة الانتصارات بعد هزيمته في الجولتين الماضيتين أمام ضيفه بورنموث صفر/3 ومضيفه واتفورد 1 /4.

وحقق تشيلسي فوزه السادس عشر هذا الموسم مقابل ست هزائم وخمسة تعادلات.

وتلقى وست بروميتش الهزيمة الثالثة عشر هذا الموسم مقابل 11 تعادلا وثلاثة انتصارات فقط ليقترب خطوة جديدة من الهبوط لدوري الدرجة الأولى.

واضطر آلان باردو المدير الفني لوست بروميتش لسحب دانييل ستوريدج المصاب بعد مرور أربع دقائق فقط ودفع بجاي رودريجيز.

وجاءت أول فرصة لتشيلسي في الدقيقة السادسة بعدما مرر بيدرو رودريجيز تمريرة رائعة إلى اوليفييه جيرو على خط منطقة الجزاء ليتوغل المهاجم الفرنسي داخل منطقة الجزاء ويسدد كرة زاحفة أبعدها بن فوستر حارس وست بروميتش.

ورد وست بروميتش بهجمة سريعة انتهت عند جاي رودريجيز أمام المرمى مباشرة لكنه تسرع في التسديد لتمر الكرة بجوار القائم.

وأنقذ بن فوستر مرمى وست بروميتش من هدف محقق وتصدى ببراعة لتسديدة قوية نفذها جيرو من داخل منطقة الجزاء.

وتقدم أدين هازارد بهدف لتشيلسي في الدقيقة 25 بعدما تبادل التمرير بشكل رائع مع جيرو ثم سدد كرة قوية بقدمه اليمنى في الشباك.

وكاد جيرو أن يسجل الهدف الثاني لتشيلسي في الدقيقة 35 إثر ضربة ركنية نفذها سيسك فابريجاس وهيأها أندرياس كريستينسن برأسه ليقابلها جيرو بتسديدة مقصية رائعة لكن الكرة مرت بجوار القائم.

ومرت الدقائق الأخيرة دون أن تشهد جديدا لينتهي الشوط الأول بتقدم تشيلسي بهدف دون رد.

وكاد خوسيه سولومون روندون أن يدرك التعادل لوست بروميتش في الدقيقة 57 بعدما استغل خطأ من دفاع تشيلسي وسدد كرة قوية زاحفة من داخل منطقة الجزاء لكن تيبو كورتوا أبعد الكرة ببراعة إلى ضربة ركنية.

وأضاف فيكتور موزيس الهدف الثاني لتشيلسي في الدقيقة 64 بعدما تبادل التمرير مع فابريجاس قبل أن يسدد من داخل منطقة الجزاء كرة قوية في الشباك.

وجاءت الدقيقة 70 لتشهد تسجيل هازارد الهدف الثاني له والثالث لشيلسي بعدما تلقى تمريرة من البديل الفارو موراتا ليخدع دفاع وست بروميتش ويسدد كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء في الشباك.

وكان موراتا قريبا من تسجيل الهدف الرابع لتشيلسي عبر تسديدة بعيدة المدى ولكن بن فوستر حول الكرة بأطراف أصابعه لضربة ركنية.

ولم يحدث أي جديد في الدقائق الأخيرة ليحسم تشيلسي اللقاء بثلاثة أهداف ويحصد النقاط الثلاث.