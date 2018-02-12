مفاجأة .. محمد صلاح يرفض ريال مدريد من أجل ميسي

ذكرت تقارير صحافية بريطانية أن اللاعب المصري الشاب محمد صلاح يفضل اللعب بجانب رفيقه السابق فيليب كوتينيو على حساب الانتقال إلى صفوف ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويعد صلاح 25 عاما أحد أبرز أهداف فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد في الصيف القادم وهو ما يعد بمثابة صدمة جديدة لفلورنتينو بيريز رئيس النادي الأبيض الإسباني.

ووفقا لصحيفة "دايلي ستار" البريطانية، فإن صلاح يريد اللعب في ملعب كامب نو بجانب ليونيل ميسي عكس توقعات مكاتب المراهنات التي تؤكد بأن النادي الملكي المرشح رقم 1 للتعاقد مع وصيف هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 22 هدفا في الوقت الحالي.

ويلعب تواجد كوتينيو رفيق صلاح السابق في أنفيلد دورا بارزا في رغبة صلاح في الانتقال إلى صفوف برشلونة الفريق الذي ينوي منافسة ريال مدريد بقوة من أجل ضم أفضل لاعب في قارة إفريقيا 2017.

وكانت تقارير صحافية بريطانية قد أكدت أن رحيل صلاح عن صفوف ليفربول مسألة وقت، وأن اللاعب عقب مشاركته في كأس العالم القادمة في روسيا سوف ينتقل إلى ريال مدريد أو برشلونة، وفقا لموقع هسبريس.

من جانبه كال الإيفواري ديدييه دورجبا، نجم هجوم نادي تشيلسي الإنجليزي السابق، المديح لمحمد صلاح، وذلك نتيجة تألقه الكبير خلال الموسم الجاري مع "الريدز".

وسجل صلاح هدفا وصنع آخر، ليقود ليفربول للفوز «2-0» على فريق ساوثهامبتون، خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين، مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورفع صلاح رصيده إلى 29 هدفا، إضافة إلى صنعه لـ10 أخري لزملائه خلال مشاركته في 35 مباراة بجميع المسابقات مع ليفربول في الموسم الجاري.

وقال دروجبا، زميل صلاح السابق في تشيلسي، في تصريحات لصحيفة "صن" البريطانية، اليوم الإثنين: "صلاح كان دائمًا لاعبًا جيدًا، وكلنا في تشيلسي كنا نعلم أنه يمتلك إمكانيات كبيرة".

وتابع: "إذا نظرت لمنتخب مصر أيضًا، ستجد أن صلاح هو أفضل لاعب لديهم".

وأردف: "ربما يعمل صلاح الآن مع مدربين يضعون عليه المزيد من المسؤوليات، وهو عكس ما كان يحدث معه في تشيلسي".

واستطرد: "تألق صلاح بشكل كبير خلال فترة لعبه مع روما في إيطاليا، قبل أن يعود إلى انجلترا مجددًا مطلع الموسم الجاري، من بوابة ليفربول، ويتحول إلى لاعب عظيم".

وواصل دروجبا إشادته بصلاح، قائلًا: "إنه شخص يدفعك إلى احترامه إذا ما تشاركت نفس غرفة الملابس معه (في إشارة إلى فترتهما السابقة في تشيلسي)".

وتابع: "تتوقع دائمًا من قائد الفريق أن يتمكن من تقريب جميع اللاعبين من بعضهم البعض، وصلاح يقوم بذلك على أكمل وجه".

واختتم دروجبا مديحه لصلاح قائلًا: كونه لاعبًا هادئًا لا يعني أنه لا يستطيع قيادة ليفربول.