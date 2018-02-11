ريال مدريد ينذر سان جيرمان بخماسية في سوسيداد

استعاد فريق ريال مدريد نغمة الانتصارات مرة أخرى بعد أن تغلب على ريال سوسيداد 5 / 2 خلال المباراة التي جمعتهما "السبت" ضمن منافسات المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وعلى ملعب سانتياغو برنابيو، وجه ريال مدريد إنذارا شديد اللهجة لفريق باريس سان جيرمان، الذي سيستضيفه "الأربعاء" المقبل بدور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا، بعد أن تغلب على ضيفه ريال سوسيداد 5 / 2.

وأنهى الريال الشوط الأول متقدما بأربعة أهداف نظيفة ، حيث افتتح لوكاس فاسكيز التسجيل بعد 48 ثانية من بداية اللقاء ، وأضاف كريستيانو رونالدو الهدف الثاني في الدقيقة 27 ثم أضاف توني كروس الهدف الثالث في الدقيقة 34 قبل أن يعود رونالدو ويسجل الهدف الثاني له والرابع لفريقه في الدقيقة 37.

وفي الشوط الثاني، سجل جون باوتيستا هدف حفظ ماء الوجه لريال سوسيداد في الدقيقة 74 ثم سجل رونالدو الهدف الثالث له "هارتيك" والخامس لفريقه في الدقيقة 80 قبل أن يسجل سوسيداد الهدف الثاني عن طريق آسيير إياراماندي في الدقيقة 82.

بهذا الفوز رفع الريال رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثالث بفارق عشر نقاط كاملة عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني، وبفارق 16 نقطة عن منافسه التقليدي برشلونة ، المتصدر.

في المقابل توقف رصيد ريال سوسيداد عند 26 نقطة في المركز الرابع عشر بفارق نقطة أمام إسبانيول وألافيس صاحبي المركزين الخامس عشر والسادس عشر.