فالكاو يغيب 3 أسابيع

أعلن نادي موناكو الفرنسي أن مهاجمه الكولومبي راداميل فالكاو سيغيب عن الملاعب لفترة تتراوح بين أسبوعين وثلاثة «لإصابة في فخذه الأيسر» في المباراة ضد ليون التي فاز بها فريقه 3-2 .

وأفاد بيان صادر عن نادي الإمارة أن «العناصر الأولوية المتوفرة تفيد بعودة إلى الملاعب في غضون أسبوعين أو ثلاثة». وسيغيب فالكاو بالتالي عن مباريات فريقه ضد انجيه، ديجون وتولوز توالياً في الدوري المحلي. وإذا سارت الأمور كما يجب، فإنه قد يعود إلى الملاعب في مطلع مارس لمواجهة بوردو.

وفي ظل ايقاف كيتا وانتقال كاريو الى ساوثمبتون لم يعد بتصرف المدرب جارديم سوى يوفيتيتش.