برشلونة يتحدى ريال مدريد للفوز بخدمات محمد صلاح

يقدم النجم المصري محمد صلاح مستويات استثنائية في بطولة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، دفعت بفريقه ليفربول للمركز الثالث في جدول ترتيب البريميرليغ وذلك بفضل تسجيله لـ 21 هدفاً يحتل بها المركز الثاني في صراع هدافي البطولة الأقوى عالميا.

توهج صلاح المبهر جعله مادة دسمة لتقارير وأخبار ترصد مستقبل ملك ليفربول كما يحلو لجماهير النادي العريق أن تطلق عليه وآخر هذه التقارير ما ذكره موقع "فوتبول ترانسفير" العالمي، عن استعداد عملاقي إسبانيا برشلونة وريال مدريد للدخول في معركة جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم صفوفهما ومواصلة المنافسة على حصد الألقاب.

ففي الوقت الذي كشفت فيه صحيفة "بيلد" الألمانية، عن أول تحرك رسمي من النادي الملكي الساعي لضم محمد صلاح إلى صفوفه مؤكدة أن الريال أرسل مندوبا لملعب "الآنفيلد" لمتابعة الفرعون المصري خلال مباراة ليفربول وتوتنهام، التي أقيمت الأحد الماضي.

وأكدت الصحيفة أن إدارة الريال فضلت مراقبة صلاح من أرضية الملعب، تمهيدا للدخول في مفاوضات رسمية مع ليفربول.

وكانت صحيفة كالتشيو ميركاتو الإيطالية، قد كشفت أن النادي الإسباني حدد سعر شراء النجم المصري بـ 100 مليون يورو على الأقل، للتعاقد معه بداية من الموسم الجديد.

وبات نجم الريدز، ضمن اهتمامات ريال مدريد الإسباني، ومن المرجح اتمام الصفقة في الصيف المقبل، بعد موسم استثنائي له مع ليفربول الإنجليزي.

وذكر "فوتبول ترانسفير" أن نادي برشلونة الإسباني قرر رفع راية التحدي والدخول في منافسة مع غريمه التقليدي ريال مدريد للفوز بخدمات محمد صلاح، نجم منتخب مصر، الصيف المقبل، بعد المستويات الرائعة التي ظهر عليها مع ليفربول الإنجليزي طوال الفترة الماضية.

وأضاف الموقع، "في كل موسم يتنافس برشلونة وريال مدريد على حصد لقب الدوري الإسباني، وعلى مدار السنوات الماضية، تقاسم الناديان الحصول على لقب الليغا فيما بينهما، لكن المنافسة هذا الموسم ضعيفة للغاية في ظل تفوق برشلونة على ريال مدريد بفارق 19 نقطة".

وأشار الموقع إلى أنه من المقرر أن يدخل برشلونة وريال مدريد في معركة تنافسية جديدة الصيف المقبل، تكون أشرس من المنافسة التي تجمعهما هذا الموسم على الفوز بلقب الدوري الإسباني، تتمثل تلك المعركة في الحصول على خدمات محمد صلاح.

واصل الموقع العالمي حديثه عن الصراع المنتظر بين برشلونة وريال مدريد على الفوز بخدمات محمد صلاح الصيف المقبل، قائلاً، "برشلونة تعاقد في يناير الماضي مع فيليب كوتينيو قادماً من ليفربول، دعونا ننتظر عما إذا كان النادي الإنجليزي سيوافق على رحيل أحد نجومه الصيف المقبل، لاسيما أنه سيواجه معركة صعبة للحفاظ على لاعبه المصري".

من جانبه أشاد إيان راش الهداف التاريخي لنادي ليفربول بالدولي المصري، وبالمستويات المذهلة التي يقدمها مع "الريدز" خلال هذا الموسم، وخاصة بعد تسجيله هدفين في تعادل فريقه الأخير أمام توتنهام بالجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

قال راش في تصريحات لصحيفة "ليفربول إيكو" البريطانية: "محمد صلاح لاعب رائع، ولم أتوقع تسجيله لهذا الكم الرهيب من الأهداف في 26 جولة فقط من البريميرليغ".

وأضاف أسطورة ليفربول "أحب مشاهدة طريقة لعب صلاح، فهو يسجل أهدافا رائعة وممتعة، وأصبح نجم الفريق الأول، وهذا شيء لا يمكن تعويضه".

وتابع "صلاح وضعه يختلف عن فيليب كوتينيو؛ لأن لاعبي أميركا الجنوبية يحلمون دائما باللعب في ريال مدريد أو برشلونة من أجل الفوز بالكرة الذهبية".

واختتم حديثه "اما صلاح فهو لاعب مصري، علينا أن نجعله يشعر في ليفربول كأنه في بيته، فهو يريد اللعب هنا .. الجمهور يحبه وهو يتألق من أجل هذا، علينا الحفاظ عليه هنا لسنوات".

وسار نجم ليفربول السابق، روبي فاولر، على درب راش وذلك بتعدد الطرق التي يسجل منها النجم المصري أهدافه خلال الموسم الحالي.

وقال فاولر في حوار أجراه مع الموقع الرسمي للنادي معلقا على هدف صلاح أمام توتنهام "كان هدفًا رائعًا، لكنني معجب بكل أهدافه. لم تزعجه المسافة التي تبعد حوالي 30 مترًا عن المرمى وراوغ 5 لاعبين قبل أن يسدد ببراعة داخل الشباك".

وأضاف نجم ليفربول السابق قائلا "هو يسجل بكل الطرق ونحن معجبون بذلك. لا أهتم بطريقة إحرازه للأهداف، وأريد فقط أن يستمر فيما يقدمه".

وتابع فاولر حديثه قائلا "صلاح لاعب استثنائي ولا يتوقف عن الركض. ويبدو أنه جاهز للتهديف في كل المباريات لما يمتلكه من سرعة وحدة، ودائمًا يسبب معاناة لدفاعات المنافس".

وعن تشجيعه لليفربول رغم الاعتزال قال المهاجم الإنجليزي السابق "نحن كلاعبين قدامى لا نزال مشجعين كبارا لليفربول، ونتمنى استمراره. نريد أن يحطم صلاح كل الأرقام القياسية، فتسجيله للأهداف يعني سير الفريق على الطريق الصحيح. بالطبع نريد أن يسجل باقي اللاعبين، لكنه يقوم بدوره على أكمل وجه. هو رائع في تسجيل الأهداف وربما يستمر لفترة طويلة".

وقال فاولر أيضا "حين نذهب لحضور المباريات، ننتظر المتعة من اللاعبين، وهو أحد هؤلاء المُمتعين الذين يجعلوك تنتفض من فوق مقعدك"..

جدير بالذكر أن محمد صلاح خاض 34 مباراة مع ليفربول خلال هذا الموسم في جميع المسابقات، سجل خلالها 28 هدفا، وصنع 9 أخرى، ويحتل وصافة ترتيب هدافي البريميرليغ برصيد 21 هدفا، خلف هاري كين مهاجم توتنهام صاحب الـ22 هدفا.