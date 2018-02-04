30.000.000

كشفت تقارير صحافية إسبانية أمس عن تحرك ريال مدريد، للإبقاء على هدافه التاريخي كريستيانو رونالدو، الذي ربطته تقارير عدة بالرحيل عن النادي الملكي الصيف المقبل. وبحسب صحيفة «آس» الإسبانية، فإن ريال مدريد يخطط لزيادة راتب رونالدو، في يوليو المقبل بمقدار 9 ملايين يورو، ليصبح 30 مليون يورو في السنة الواحدة. وهذا ما يعني اقتراب راتب صاروخ ماديرا من راتب البرازيلي نيمار دا سيلفا مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي يتقاضى 38 مليون يورو سنوياً مع النادي الباريسي.

وأشارت الصحيفة إلى أن زيادة الفريق الملكي لراتب البرتغالي يعني استمراره رفقة الميرينغي بالموسم المقبل. وكانت تقارير في الآونة الأخيرة، قد تحدثت عن أن رونالدو (32 عاماً)، الذي يحصل حالياً على 21 مليون يورو سنوياً، يطالب بزيادة راتبه ليتساوى مع الهداف التاريخي لنادي برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي يتقاضى 50 مليون يورو سنوياً، وذكرت أن رونالدو راغب في الرحيل عن ريال مدريد بسبب عدم وفاء رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز بوعده له بتحسين الراتب بعد فوزه بجائزة الكرة الذهبية لعام 2017 وتتويج الملكي بدوري أبطال أوروبا والليغا.