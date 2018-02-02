زيدان سعيد بسلبية ريال مدريد

دافع زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد عن قرار ناديه بعدم التعاقد مع أي لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة قائلا إن لديه "ثقة عمياء" في فريقه في الوقت الذي يسعى فيه لتقليل الفارق الكبير (19 نقطة) الذي يفصله عن غريمه التقليدي برشلونة متصدر دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم.

وتحدثت وسائل إعلام اسبانية عن احتمال تعاقد ريال مدريد بطل اسبانيا وأوروبا مع حارس مرمى أتليتيك بيلباو كيبا أريزابالاجا خلال فترة الانتقالات الأخيرة.

لكن زيدان قال خلال يناير كانون الثاني الماضي إنه لا يرغب في أي تعاقدات جديدة لأنه يثق في قدرات تشكيلته التي أصبحت أول فريق يحرز لقب دوري أبطال أوروبا مرتين متتاليتين في الموسم الماضي.

وقال زيدان في مؤتمر صحفي "نحن فريق واحد حتى وإن كانت الظروف صعبة. دائما كنت أرى لاعبي فريقي في كامل تركيزهم خلال الأوقات الصعبة".

وأضاف المدرب الفرنسي "لدي ثقة في تشكيلتي. لدي ثقة عمياء فيهم هذا هو كل شيء. هكذا أتعامل مع الأمور".

وتعرض ريال مدريد لضغوط من أجل التعاقد مع لاعبين جدد في ظل تراجعه على المستوى المحلي بعد تعثره في الدفاع عن لقب الدوري وخروجه من كأس ملك اسبانيا على يد ليجانيس وقبل مواجهته في دور 16 من دوري أبطال أوروبا مع باريس سان جيرمان في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وربما يعتمد مستقبل زيدان على المدى الطويل على النجاح على المستوى الأوروبي لكنه رغم ذلك يؤكد أنه يركز على المهام القريبة بينما يستعد لمواجهة ليفانتي في الدوري غدا السبت.

وقال زيدان "لا أهتم بما سيحدث في الموسم المقبل. أنا أهتم بما هو هنا الآن وأعد فريقي لمباريات الدوري.. أنتم تتحدثون وكأن لقب الدوري الاسباني حسم لكني لا أعتقد ذلك ولا يمكن التكهن بما يحدث في كرة القدم وسنسعى للفوز بجميع المباريات التالية".

وأضاف "وبالنسبة لدوري أبطال أوروبا فنحن جاهزون للمهمة بعد فوزنا بالكثير من المباريات فيها. وسبذل قصارى جهدنا للفوز بالمباراة المقبلة في هذه المنافسة".