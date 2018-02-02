برشلونة يعبر فالنسيا بصعوبة في نصف نهائي الكأس

فرط برشلونة في حسم تأهله إلى نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم مبكرا، بعدما اكتفى بالفوز 1 / صفر على ضيفه فالنسيا مساء الخميس في ذهاب الدور قبل النهائي للمسابقة.

وعجز نجوم الفريق الكتالوني عن هز شباك فالنسيا سوى في مناسبة واحدة، رغم سيطرتهم المطلقة على مجريات المباراة، ليتأجل حسم التأهل إلى لقاء الإياب الذي سيقام على ملعب (ميستايا) معقل بلنسيه الأسبوع المقبل.

وتقمص المهاجم الأوروجواياني لويس سواريز دور البطولة في اللقاء، بعدما أحرز هدف برشلونة الوحيد في الدقيقة 67.

هذا ويكفي برشلونة التعادل بأي نتيجة أو الخسارة بفارق هدف شريطة نجاحه في التسجيل، من أجل مواصلة الدفاع عن لقبه، فيما بات يتعين على فالنسيا الفوز بفارق هدفين على الأقل، إذا أراد مواصلة مغامرته في المسابقة.

يذكر أن الفائز من تلك المواجهة، سوف يواجه في المباراة النهائية الفائز من مواجهة الدور قبل النهائي الأخرى بين أشبيلية وليجانيس.

وتبدو حظوظ أشبيلية هي الأوفر لحجز تذكرة التأهل للنهائي، بعدما تعادل 1 / 1 مع ليجانيس في عقر داره بمباراة الذهاب التي جرت أول أمس الأربعاء.