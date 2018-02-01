صفقات ملتهبة تذيب جليد الشتاء في أوروبا

بينما فضلت بعض الفرق توفير أموالها خلال فترة الانتقالات الشتوية التي اختتمت مؤخرا، فإن البعض الآخر لم يبد خشيته من عقد صفقات مدوية من أجل تعزيز صفوفه بلاعبين أكفاء لديهم القدرة على إحداث الفارق في المسابقات الكبرى.

نستعرض هنا أبرز عشر صفقات تم عقدها في فترة الانتقالات المنقضية ومقابلها المادي.

(فيليب كوتينيو) انتقل من ليفربول الانجليزي إلى برشلونة الإسباني مقابل 160 مليون يورو

أرادت إدارة برشلونة تعويض رحيل النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا في الصيف الماضي، باستقدام لاعب برازيلي آخر، غير أن محاولات النادي الكتالوني باءت بالفشل بعد رفض نادي ليفربول التفريط في كوتينيو.

لكن تلك المساعي نجحت في النهاية في استقدام صانع ألعاب منتخب السامبا، لينضم للكتيبة الهجومية للفريق الذي يتربع على صدارة الدوري الإسباني حاليا.

(أليكسيس سانشيز - هنريك مخيتاريان) صفقة تبادلية بين أرسنال ومانشستر يونايتد الانجليزيين

أجرت إدارتا مانشستر يونايتد وأرسنال صفقة مذهلة دون دفع أي مقابل مادي، حيث انتقل التشيلي أليكسيس سانشيز من أرسنال إلى يونايتد، فيما رحل الأرميني هنريك مخيتاريان من مانشستر يونايتد لأرسنال.

كان سانشيز قريبا للغاية من الانضمام لمانشستر سيتي، لكنه قام بتغيير وجهته في اللحظة الأخيرة إلى يونايتد، الذي تقدمت إدارته بالعرض الحاسم، فيما يأمل مخيتاريان في استعادة بريقه من جديد تحت قيادة الفرنسي أرسين فينجر مدرب أرسنال، بعدما عجز عن اللعب بشكل منتظم مع يونايتد في الفترة الأخيرة.

(فيرجل فان ديك) انتقل من ساوثهامبتون الانجليزي إلى ليفربول مقابل 75 مليون جنيه استرليني

لم يعان ليفربول من العجز المالي بعدما توفرت السيولة اللازمة من حصيلة بيع كوتينيو إلى برشلونة، وهو ما دفع إدارة النادي للتعاقد مع الهولندي فيرجل فان ديك في صفقة هي الأضخم في تاريخ ليفربول، الذي يسعى للبقاء في أحد المراكز الأربع الأولى بترتيب الدوري الانجليزي الممتاز هذا الموسم، المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

(بيير إيميريك أوباميانغ) انتقل من بوروسيا دورتموند الألماني إلى أرسنال مقابل 56 مليون جنيه استرليني

بعدما أبرم أرسنال أكبر صفقة في تاريخه عندما تعاقد مع المهاجم الفرنسي أليكسندر لاكازيتي في الصيف الماضي، عقد الفريق اللندني صفقة قياسية أخرى في انتقالات الشتاء عقب تعاقده مع الجابوني أوباميانغ هداف بوروسيا دورتموند.

يشتهر أوبامينغ بسرعته الفائقة وقدرته على هز الشباك، وهو ما قد يجعله أحد الصفقات المميزة في الدوري الانجليزي.

(ساندرو فاجنر) انتقل من هوفنهايم الألماني إلى مواطنه بايرن ميونخ مقابل 13 مليون يورو

رأت إدارة بايرن ضرورة التعاقد مع مهاجم يمكن الاستعانة به كبديل لنجمه البولندي روبرت ليفاندوفيسكي، ليجد ضالته في النهاية في المهاجم الدولي الألماني ساندرو فاجنر، الذي عاد للفريق البافاري كمهاجم بديل، لكنه ربما سيخفف الضغوط الملقاة على عاتق ليفاندوفيسكي، الذي يحلم بقيادة بايرن نحو تكرار التتويج بالثلاثية التاريخية (الدوري والكأس ودوري الأبطال) التي حققها عام 2013 تحت قيادة مدربه الحالي يوب هاينكس.

(سينك توسون) انتقل من بشكتاش التركي إلى إيفرتون الانجليزي مقابل 27 مليون جنيه استرليني

لعب توسون دورا هاما في تأهل بشكتاش للأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بعدما أحرز أربعة أهداف في ست مباريات خاضها بالمسابقة القارية.

لكن اللاعب التركي لم ينجذب لإغراءات اللعب مع الفريق أمام بايرن ميونخ في دور الستة عشر لدوري الأبطال، بعدما فضل الانضمام لإيفرتون، الذي يتواجد في منتصف جدول ترتيب الدوري الانجليزي.

(إيميريك لابورت) انتقل من أتلتيك بلباو الإسباني إلى مانشستر سيتي الانجليزي مقابل 57 مليون جنيه استرليني

بنى الإسباني جوسيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي سمعته التدريبية الاستثنائية على الألقاب المحلية والقارية التي توج بها مع فريقه السابق برشلونة الذي كان يمتلك صفوة نجوم الكرة في العالم، لكنه في انجلترا واصل سياسته في جلب صفقات جديدة للفريق السماوي بالتعاقد مع لابورت قلب دفاع أتلتيك بلباو، لتعزيز قدرات سيتي الراغب في المنافسة بقوة على لقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بعدما أصبح قريبا للغاية من الحصول على بطولة الدوري الانجليزي.

(مارك بارترا) انتقل من بوروسيا دورتموند إلى ريال بيتيس الإسباني مقابل 15 مليون يورو

ربما تكون هذه هي الصفقة الأكثر اثارة في فترة الانتقالات الشتوية، حيث رأى بارترا ضرورة الرحيل عن دورتموند لريال بيتيس.

كان بارترا أصيب بجروح في هجوم بالقنابل تعرضت له حافلة دورتموند قبل لقائه مع موناكو الفرنسي في دوري الأبطال في أبريل الماضي، وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري قام بتقديم أدلة خلال محاكمة المتهمين في الهجوم.