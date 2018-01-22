ميسي يعزف سيمفونية الفوز على ريال بيتيس بخماسية

واصل برشلونة تغريده خارج السرب رافعا رصيده الى 54 نقطة ومبتعدا بفارق 11 نقطة عن مطارد المباشر اتلتيكو مدريد الذي اكتفى السبت بالتعادل مع ضيفه جيرونا الثامن 1-1.

وجدد برشلونة فوزه على ريال بيتيس بعد ان هزمه 2-صفر على ملعبه كامب نو ذهابا في المرحلة الاولى،

وكانت البداية لصالح بيتيس الذي اضاع لاعبوه ثلاث فرص قبل المحاولة الاولى للفريق الكاتالوني عبر البرتغالي نيلسون سيميدو (14)،

ثم انتقلت المبادرة للضيوف الذين سددوا كرات خطرة عدة دون ان يتمكنوا من افتتاح التسجيل في الشوط الاول.

وتعرض المدافع البلجيكي توماس فيرمايلن لاصابة بتمزق عضلي في فخذه الايسر (43) فدخل بدلا منه الفرنسي صامويل اومتيتي العائد من اصابة مماثلة في فخذه الايمن.

وفي الثاني، خطف برشلونة اربعة اهداف جاء الاول بامضاء الكرواتي ايفان راكيتيتش اثر بينية من الاوروغوياني لويس سواريز (59)، والثاني للنجم الارجنتيني ليونيل ميسي بعد كرة امامية ايضا من سيرخيو بوسكيتس (64).

وكان الثالث من نصيب سواريز، افضل لاعب في "الليغا" في شهر كانون الاول/ديسمبر بعد عرضية من راكيتيتش (69).

وتلقى ميسي كرة من سواريز في الجهة اليمنى بعد منتصف الملعب وانحرف فيها يسارا مغربلا كل المدافعين حتى انفرد بالحارس انطونيو آدان ولعبها ارضية زاحفة على يمينه (80) رافعا رصيده الى 20 هدفا في صدارة ترتيب الهدافين.

وتعاون ميسي وسواريز على تسجيل الهدف الخامس فكان الاول صاحب التمريرة واكملها الثاني في المرمى (89)، مسجلا هدفه الثاني الشخصي في المباراة والخامس عشر في البطولة معززا به موقعه في المركز الثاني على لائحة الهدافين.

وفرط ديبورتيفو الافيس بفوز كان في متناوله على ضيفه ليغانيس بعد ان تقدم بهدفين نظيفين ثم سقط في فخ التعادل 2-2.

وتقدم الافيس مطلع الشوط الثاني عن طريق المغربي الاصل منير الحدادي (47) والفونسو بيدراثا (52)، ثم قلص الضيوف الفارق عبر ركلة جزاء انبرى لها البرازيلي غابرييل بيريز بنجاح (75).

وتلقى ديبورتيفو الافيس ضربة موجعة بطرد مدافعه الايطالي رودريغو إيلي لتلقيه الانذار الثاني (87)، فاستغل ليغانيس النقص العددي وسجل هدف التعادل في الدقيقة الاخيرة عبر جوسيبا ثالدويا.

وخسر ريال سوسييداد امام ضيفه سلتا فيغو 1-2.

وتقدم سلتا فيغو اولا من ركلة جزاء نفذها بنجاح ياغو اسباس (20) رافعا رصيده الى 13 هدفا، وعادل سوسييداد من ركلة جزاء نفذها البرازيلي ويليان جوزيه (25).

وفي الشوط الثاني، حسم الاوروغوياني مكسيميلياتنو لوبيز النتيجة لصالح الضيوف بتسجيله الهدف الثاني (75).

