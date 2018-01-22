سباعية في شباك ديبورتيفو تخفف أوجاع الريال

قاد النجمان كريستيانو رونالدو وغاريث بيل، ريال مدريد لوضع حد لنتائجه المحبطة في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما قلب تأخره 0 - 1 أمام ضيفه ديبورتيفو لاكورونا إلى فوز كبير 7 - 1، أمس، في المرحلة 20 للمسابقة، رافعا ً رصيده ، إلى 35 نقطة في المركز الرابع، وخففت السباعية أوجاع الملكي.واعادت الهدوء إلى جماهيره .

تقدم ديبورتيفو بهدف مباغت عن طريق لوبيز في الدقيقة 23، قبل أن يتعادل ناتشو للريال في الدقيقة 32. وأضاف بيل الهدفين الثاني والثالث للملكي في الدقيقتين 42 و58، فيما أحرز مودريتش الرابع في الدقيقة 68، وسجل رونالدو الهدفين الخامس والسادس في الدقيقتين 78 و84. واختتم ناتشو المهرجان بالهدف السابع في الدقيقة 88.