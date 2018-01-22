سانشيز ومختاريان يخضعان للفحص الطبي

ذكرت تقارير صحافية أن مهاجم أرسنال سادس الدوري الإنجليزي لكرة القدم الدولي التشيلي اليكسيس سانشيز ولاعب وسط مانشستر يونايتد الدولي الأرميني هنريخ مختاريان خضعا لاختبارات طبية أمس مع اقتراب إتمام صفقتيهما. وذكرت صحيفة «ميرور» البريطانية أن سانشيز وصل إلى مانشستر مع الوكيل فرناندو فيليسيفيتش للخضوع إلى الفحص الطبي أمس.

في حين ذكرت قناة «سكاي» أن مخيتاريان سيخضع للفحص ذاته في لندن. وقالت ميرور إن الصفقتين ستكتملان رسمياً اليوم لأن اللاعبين سانشيز ومخيتاريان من خارج الاتحاد الأوروبي ويجب أن تتم المصادقة على تصريحي العمل من قبل فريقيهما الجديدين.

وأظهرت قناة «سكاي سبورت نيوز» صوراً للدولي الأرميني في فندق بوسط لندن مساء أول من أمس إلى جانب وكيل أعماله مينو رايولا. وكان مدربا أرسنال، الفرنسي أرسين فينغر ومانشستر يونايتد، البرتغالي جوزيه مورينيو أعلنا أنهما يتوقعان أن يتم الاتفاق بين الغريمين التقليديين.

وقال فينغر إن سانشيز كان غائباً عن صفوف أرسنال في مباراته أمام كريستال بالاس أول من أمس لأنه قريب من الانضمام إلى مانشستر يونايتد، فيما قال مورينيو بعد الفوز على بيرنلي: «أتوقع انضمامه قريباً أو عدم انضمامه»، مضيفاً: «أعتقد أنه قريب جداً، قريب جداً، قريب جداً إذا لم يحدث شيء ما».

وتابع: «أنا إيجابي، وأنا أعلم أن المسؤولين يفعلون كل ما في وسعهم - ملاك النادي أعطوا الضوء الأخضر، السيد (نائب الرئيس التنفيذي) وودوارد يعمل بجد... والجميع يعطون كل ما في وسعهم، وأعتقد أنهم سينجحون». وقالت سكاي إنه من الواضح أن صفقة المبادلة ستتم ولكن تفاصيلها لم يتم الكشف عنها.