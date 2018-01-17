زيدان: لا أتخيل «الملكي» دون رونالدو

أكد الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد حامل لقب دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني لكرة القدم، أمس، أنه لا يتخيل «الفريق الملكي» من دون هدافه البرتغالي كريستيانو رونالدو، في ظل تزايد الشائعات حول احتمال رحيله.

وقال زيدان: «لا أرى ريال من دون كريستيانو»، معتبراً أنه «في ناديه وكل الشغوفين يتمنون بقاءه».

وتكاثرت التكهنات حول ترك رونالدو فريق العاصمة رغم ارتباطه معه بعقد حتى 2021، خصوصاً بعد تراجع مستواه في الآونة الأخيرة واكتفائه بتسجيل 4 أهداف، حيث يتأخر فريقه بفارق 19 نقطة عن غريمه التقليدي برشلونة. وأضاف زيدان: «الشيء الوحيد الذي يجب أن يفكر فيه هو اللعب».