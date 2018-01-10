قائمة أغلى 15 لاعباً في العالم

أصدر مركز الدراسات الرياضية الدولي "سي آي أي أس" لائحته السنوية بالقيمة السوقية للاعبين في الدوريات الخمسة الكبرى.

وتصدر البرازيلي نيمار اللائحة بقيمة سوقية بلغت 213 مليون يورو، فيما تراجع البرتغالي كريستيانو رونالدو كثيرا عن قائمة العام الماضي، وأصبح في المركز 49 بقيمة 80.4 مليون يورو.

ويعتمد المركز تقييم القيمة السوقية وفقا لعوامل عدة منها عمر اللاعب، ومركزه في الملعب، ومدة العقد الحالي، ومستواه، ومكانته في كرة القدم الدولية، بالإضافة لأمور أخرى.

وخرج نجم ريال مدريد، الويلزي غاريث بيل من لائحة أول 100 لاعب من ناحية القيمة السوقية، بسبب تراجع مستواه وكثرة الإصابات التي لحقت به.

واحتل 5 لاعبين من الدوري الإنجليزي الممتاز مراكز في لائحة العشرة الأوائل، فيما وضعت القائمة النجم المصري محمد صلاح في المركز الـ12، متفوقا على نجوم كبار مثل لويس سواريز وفيليب كوتينيو وروبيرت ليفاندوفسكي وإيدن هازارد.

وكان للفرنسيين النصيب الأكبر في قائمة العشرة الأوائل، حيث احتل 3 لاعبين من فرنسا أماكن في القائمة، وهو العدد الأكبر للاعبين من دولة واحدة بين المراكز العشر الأوائل، تلتها إنجلترا والأرجنتين وبلجيكا بلاعبين.

وهنا لائحة اللاعبين الـ15 بحسب القيمة السوقية لعام 2018:

1- البرازيلي نيمار (باريس سان جرمان الفرنسي) – تبلغ قيمته في السوق 213 مليون يورو.

2- الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة الإسباني) – 202.2 مليون يورو.

3- الإنجليزي هاري كين (توتنهام الإنجليزي) – 194.7 مليون يورو.

4- الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جرمان الفرنسي) – 192.5 مليون يورو.

5- الأرجنتيني باولو ديبالا (يوفنتوس الإيطالي) – 174.6 مليون يورو.

6- الإنجليزي ديلي آلي (توتنهام الإنجليزي) – 171.3 مليون يورو.

7- البلجيكي كيفن دي بروين (مانشستر سيتي الإنجليزي) – 167.8 مليون يورو.

8- البلجيكي روميلو لوكاكو (مانشستر يونايتد الإنجليزي) – 164.8 مليون يورو.

9- الفرنسي أنتوان غريزمان (أتلتيكو مدريد الإسباني) – 150.2 مليون يورو.

10- الفرنسي بول بوغبا (مانشستر يونايتد الإنجليزي) – 147.5 مليون يورو.

11- الألماني ليروي سانيه (مانشستر سيتي الإنجليزي) – 140.6 مليون يورو.

12- المصري محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) – 140.5 مليون يورو.

13- الإنجليزي رحيم ستيرلنغ (مانشستر سيتي الإنجليزي) – 138.2 مليون يورو.

14- الأوروغوياني لويس سواريز (برشلونة الإسباني) – 128.7 مليون يورو.

15- الإنجليزي ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد الإنجليزي) – 126.8 مليون يورو.