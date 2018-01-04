أرسنال يخطف التعادل من تشلسي في الوقت القاتل

في مباراة كان عنوانها الإثارة والمتعة، وظلت نتيجتها معلقة حتى اللحظات الأخيرة، حسم التعادل الإيجابي 2 / 2 ديربي العاصمة البريطانية لندن بين أرسنال وضيفه تشيلسي الأربعاء في المرحلة الثانية والعشرين لبطولة الدوري الانجليزي لكرة القدم.

ارتفع رصيد تشيلسي إلى 47 نقطة في المركز الثالث، في حين رفع أرسنال رصيده إلى 39 نقطة في المركز السادس.

بادر جاك ويلشير بالتسجيل لمصلحة أرسنال في الدقيقة 63، قبل أن يتعادل إيدين هازارد لتشيلسي في الدقيقة 67 من ركلة جزاء.

وأضاف ماركوس ألونسو الهدف الثاني لتشيلسي في الدقيقة 84، غير أن هيكتور بيليرين أحرز هدف التعادل القاتل لأرسنال في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.