صلاح يتطلع لإنهاء سنوات ليفربول «العجاف»

أعرب المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي عن أمله في مساعدة ناديه، على وضع حد لانتظار دام خمس سنوات «عجاف» من دون إحراز أي لقب، وحقق صلاح (25 عاماً) بداية قوية لموسمه الأول على ملعب أنفيلد مسجلاً 21 هدفاً لفريق «الحمر» في مختلف المسابقات، وهو يتشارك صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز مع مهاجم توتنهام هاري كاين (15 هدفاً لكل منهما).

وقال صلاح الذي أسهم في تأهل منتخب مصر إلى مونديال 2018 في روسيا للمرة الأولى منذ 1990، لشبكة «سكاي سبورتس» الإنجليزية: «أريد الفوز بالألقاب هنا. أتيت إلى هنا لإحراز الألقاب... للفوز بشيء ما للنادي، لنا وللمشجعين».

أضاف: «أريد الفوز بشيء ما هنا. إننا نعمل بجد كل يوم من أجل الفوز بشيء ما. أنا متأكد من أننا سنحقق ذلك هذه السنة».

ولم يحرز ليفربول، بطل أوروبا 5 مرات، أي لقب منذ تتويجه بكأس رابطة الأندية الإنجليزية عام 2012، ويحتل حاليا المركز الرابع بالترتيب.