تشيلسي يقاسم يونايتد وصافة «البريمرليغ»

اقتسم فريق تشيلسي حامل اللقب وصافة الدوري الإنجليزي الممتاز «البريمرليغ» مع مانشستر يونايتد بعد فوزه على ضيفه ساوثهامبتون 1 - 0 أمس في المرحلة الثامنة عشرة من المسابقة. وفي باقي المباريات فاز ارسنال على ضيفه نيوكاسل يونايتد 1 - 0 وهيديرسفيلد تاون على مضيفه واتفورد 4 - 1 وكريستال بالاس على مضيفه ليستر سيتي 3 - 0 وتعادل برايتون مع بيرنلي سلبياً.

وعلى ملعب ستامفورد بريدج، سجل الإسباني ماركوس الونسو هدف الفوز لتشيلسي في الدقيقة 48. ورفع تشيلسي رصيده إلى 38 نقطة متساوياً في رصيد النقاط مع مانشستر يونايتد ولكن الأخير يتفوق بفارق الأهداف قبل مواجهته أمام مضيفه وست بروميتش البيون اليوم. وتوقف رصيد ساوثهامبتون عند 18 نقطة في المركز الثاني عشر.

وعلى ملعب الإمارات قاد لاعب الوسط الألماني الدولي مسعود اوزيل فريقه ارسنال للفوز على ضيفه نيوكاسل بهدف نظيف سجله في الدقيقة 23. الفوز رفع رصيد ارسنال إلى 33 نقطة في المركز الرابع وتجمد رصيد نيوكاسل عند 15 نقطة في المركز الثالث من القاع.

فوز ثمين

وخرج كريستال بالاس من دائرة الخطر بفوزه اللافت على مضيفه ليستر سيتي بثلاثية نظيفة والفوز هو الثاني تواليا لكريستال بالاس بعد تغلبه على واتفورد 2-1 في منتصف الأسبوع ليرفع رصيده الى 17 نقطة ويصعد الى المركز الرابع عشر مؤقتاً، في المقابل تجمد رصيد ليستر سيتي عند 26 نقطة في المركز الثامن.

وتعتبر النتيجة مفاجئة لأن ليستر سيتي حقق نتائج جيدة في الآونة الأخيرة لا سيما بعد أن استلم تدريبه الفرنسي كلود بويل وصعد من المراكز المتأخرة الى الثامن بعد تسجيله انتصارين خارج ملعبه على نيوكاسل 3-2 وساوثمبتون 4-1. وافتتح المهاجم البلجيكي كريستيان بنتيكي التسجيل للفريق اللندني من كرة رأسية في الدقيقة 19 لينهي صوماً عن التهديف استمر 14 مباراة.

اعتذار

وكان بنتيكي أضاع ركلة جزاء في مباراة فريقه قبل الأخيرة ضد بورنموث (2-2) في الوقت بدل الضائع قبل أن يقدم اعتذاره لزملائه والمدرب روي هودجسون عن «الخطأ» الذي ارتكبه، لاسيما وانه كان من المفترض أن يترك تنفيذ ركلة الجزاء للصربي لوكا ميليفويفيتش الذي سجل ركلة سابقة في المباراة نفسها.

وأكد اللاعب انه «خذل» زملاءه في تلك المباراة. إلا أن بنتيكي عوض أمس عندما انسل بين ويس مورغان وداني سيمبسون، ليحول كرة عرضية من أندروس تاوسند داخل مرمى ليستر سيتي، حامل لقب الدوري الانجليزي الموسم ما قبل الماضي. وكان اللاعب السابق لليفربول، انتقل إلى ناديه الجديد في صيف العام 2016، وسجل له 15 هدفاً في الدوري الموسم الماضي.

هدف الحسم

ثم أضاف الجناح العاجي ويلفريد زاها افضل لاعب في المباراة، الهدف الثاني بعد تمريرة من بنتيكي نفسه قبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق. وزادت الأمور سوءاً أمام ليستر سيتي في تعديل النتيجة لدى طرد لاعبه النيجيري اونييني نديدي في الدقيقة 61 لحصوله على بطاقة صفراء ثانية. واستغل كريستال بالاس النقص العددي في صفوفه ليضيف بديل بنتيكي، المالي باكاري ساكو الهدف الثالث اثر هجمة مرتدة سريعة في الوقت بدل الضائع.

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في الأثناء أكد البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب نادي مانشستر يونايتد لكرة القدم، انه سيتيح للاعبين لم يحجزوا مكاناً لهم في تشكيلته الأساسية، بالرحيل في فترة الانتقالات الشتوية الشهر المقبل. وكان المدرب اعتمد الأسلوب نفسه في فترة الانتقالات الشتوية (يناير) العام الماضي، وأتاح رحيل لاعبين من أمثال الفرنسي مورغان شنايدرلين والهولندي ممفيس ديباي، بحثا عن وقت أكثر للعب في تشكيلة أساسية.

وهذه السنة، قد تؤدي خطوة مورينيو إلى توفير مخرج للاعبين كالأرمني هنريك مخيتاريان والإيطالي ماتيو دارميان ولوك شو، وذلك بعد بقائهم لفترات طويلة على مقاعد البدلاء.وربط مورينيو السماح للاعبين بالرحيل في حال رغبوا بذلك، وفي حال توافر عرض مناسب.

نتائج

ليستر - بالاس 0 - 3

تشلسي - ساوثهامبتون 1 - 0

برايتون - بيرنلي 0 - 0

أرسنال - نيوكاسل 1 - 0

واتفورد - هادرسفيلد 1 - 4