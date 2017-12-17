مودريتش يتوج بجائزة أفضل لاعب في مونديال الأندية

توج النجم الكرواتي لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد الاسباني لكرة القدم، السبت بجائزة أفضل لاعب في كأس العالم 2017 للأندية التي اختتمت في أبوظبي.

وجاء ذلك عقب تتويج ريال مدريد باللقب بالفوز على جريميو البرازيلي 1 / صفر في المباراة النهائية على ملعب استاد مدينة زايد الرياضية، وقد سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدف المباراة الوحيد.

وجاء تتويج مودريتش بالجائزة إثر العروض الرائعة التي قدمها في مباراتي الريال الذي تغلب على الجزيرة 2 / 1 في الدور قبل النهائي، ثم أسقط جريميو البرازيلي بهدف رونالدو في النهائي.

