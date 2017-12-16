ماذا قال زيدان عن محمد صلاح؟

أبدى الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني إعجابه بما يقدمه المصري محمد صلاح مع ليفربول الانجليزي.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده، الجمعة، في مدينة زايد الرياضية في أبوظبي في إطار حديثه عن استعدادات فريقه للمباراة النهائية في كأس العالم للأندية، السبت، أمام فريق جريميو البرازيلي.

قال زيدان :"كلاعب كرة قدم معجب بما يقدمه محمد صلاح ومتابعتي له ليست وليدة اليوم، بل رأيته عندما كان يلعب بالدوري الايطالي مع فريق روما، وعندما انتقل كذلك إلى ليفربول فهو لاعب مؤثر جدا سواء عندما كان في روما أو حاليا مع ليفربول، وهو لاعب متطور ليس هذا فحسب بل يسعى لتطوير نفسه بصورة جيدة".

وتابع زيدان قائلا :"لا أحب الحديث عن اللاعبين بشكل فردي ولكني أحترم السؤال المطروح ولذلك قمت بالإجابة عليه".