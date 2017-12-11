قرعة الدوري الأوروبي: دورتموند يصطدم بأتالانتا ونابولي يتربص بلايبزج

أسفرت قرعة دور ال32 لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم والتي أجريت اليوم في مدينة نيون السويسرية، عن المواجهات التالية:

- بوروسيا دورتموند الألماني × أتالانتا الإيطالي

- نيس الفرنسي × لوكوموتيف موسكو الروسي

- كوبنهاجن الدنماركي × أتلتيكو مدريد الإسباني

- سبارتاك موسكو الروسي × أتلتيك بلباو الإسباني

- آيك أثينا اليوناني × دينامو كييف الأوكراني

- سلتيك الاسكتلندي × زينيت سان بطرسبرج الروسي

- نابولي الإيطالي × لايبزج الألماني

- ريد ستار بلجراد الصربي × سيسكا موسكو الروسي

- ليون الفرنسي × فياريال الإسباني

- ريال سوسييداد الإسباني × ريد بول سالزبورج النمساوي

- بارتيزان بلجراد الصربي × فيكتوريا بلزن التشيكي

- ستيوا بوخارست الروماني × لاتسيو الإيطالي

- لودوجوريتس رازجراد البلغاري × ميلان الإيطالي

- أسطانا (كازاخستان) × سبورتنج لشبونة البرتغالي

- أوسترسوند السويدي × أرسنال الإنجليزي

- مارسيليا الفرنسي × سبورتنج براجا البرتغالي

وتقام مباريات جولة الذهاب في هذا الدور على ملاعب الفرق المذكورة أولا وذلك في 15 فبراير المقبل فيما تقام مباريات جولة الإياب على ملاعب الفرق المنافسة وذلك في 22 من الشهر نفسه.